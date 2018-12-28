Британія та Росія домовилися про повернення дипломатів, – посол РФ у Лондоні

Москва і Лондон досягли домовленості про поступове відновлення чисельності дипломатичних представників у Великій Британії та Російській Федерації з січня 2019 року.

Про це заявив посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко, пише ТАСС.

Читайте також: Затримання російського шпигуна: ЗМІ встановили особу капітана ЗСУ, який працював на РФ

Раніше 24 канал повідомляв, що усіх 23 російських дипломатів вислали з Великої Британії через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

У нас досягнута принципова домовленість про те, що десь в січні місяці дипломатичний склад буде відновлюватися як в Москві, так і в Лондоні. Я не впевнений, що це буде зроблено стосовно всіх співробітників, але принаймні половина посольства буде відновлена,

— зазначив посол.

До слова, посол Російської Федерації в Лондоні Олександр Яковенко повідомив, що у Великобританії російським дипломатам відмовляють у наданні віз для в'їзду в країну.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).