Затримання російського шпигуна: ЗМІ встановили особу капітана ЗСУ, який працював на РФ

Капітаном першого рангу Збройних сил України, якого СБУ затримала за підозрою у шпигунстві на користь Росії, виявився Юрій Ломако – екс-начальник 84-го арсеналу мінно-торпедного та трального озброєння, що дислокується в Очакові.

Про це повідомляє "Преступности.нет".

24 канал повідомляв, що 27 грудня на брифінгу в СБУ сповістили про затримання 20 грудня керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області.

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Фото зі сторінки Ломако в соціальній мережі

За інформацією видання, для шпигування на користь Росії Ломако використовував свої родинні зв'язки в 73-му Морському центрі спеціальних операцій. Звідти зловмисник отримував інформацію про виконання бойових завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил, персональні дані "морських котиків", дані про озброєння та оперативну інформацію.

Ці дані Ломако передавав у Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії в окупованому Севастополі.

Крім того, капітан ЗСУ отримував інформацію щодо колишнього місця служби в арсеналі: дізнавався про кількість озброєння і боєприпасів, і відповідні дані теж передавав у російську розвідку.

Зазначимо, що молодший син затриманого служить у Силах спеціальних операцій Росії.