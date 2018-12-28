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      Затримання російського шпигуна: ЗМІ встановили особу капітана ЗСУ, який працював на РФ

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      Юрій Ломако
      Юрій Ломако / Фото з соціальних мереж

      Капітаном першого рангу Збройних сил України, якого СБУ затримала за підозрою у шпигунстві на користь Росії, виявився Юрій Ломако – екс-начальник 84-го арсеналу мінно-торпедного та трального озброєння, що дислокується в Очакові.

      Про це повідомляє "Преступности.нет".

      24 канал повідомляв, що 27 грудня на брифінгу в СБУ сповістили про затримання 20 грудня керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області.

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      Юрій Ломако шпигун Росія Крим
      Фото зі сторінки Ломако в соціальній мережі

      За інформацією видання, для шпигування на користь Росії Ломако використовував свої родинні зв'язки в 73-му Морському центрі спеціальних операцій. Звідти зловмисник отримував інформацію про виконання бойових завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил, персональні дані "морських котиків", дані про озброєння та оперативну інформацію.

      Ці дані Ломако передавав у Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії в окупованому Севастополі.

      Крім того, капітан ЗСУ отримував інформацію щодо колишнього місця служби в арсеналі: дізнавався про кількість озброєння і боєприпасів, і відповідні дані теж передавав у російську розвідку.

      Зазначимо, що молодший син затриманого служить у Силах спеціальних операцій Росії.

      Теги: Новини України Новини Росії СБУ Збройні сили України Кримінальні новини Розслідування Анексія Криму Новини Криму Новини Миколаєва
      Джерело: 24 Канал
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