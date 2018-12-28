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      В Кремле возмутились публикации Times данных российских журналистов

      99 Читати новину українською
      Дмитрий Песков
      Дмитрий Песков / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона осуждает публикации в британских СМИ личных данных российских журналистов.

      Об этом сообщило издание "РИА "Новости".

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      Дело в том, что то, что было сделано в Великобритании, – это совершенно беспрецедентно и не соответствует цивилизованным нормам, не соответствует вообще правилам обращения со СМИ, не соответствует принципам свободы СМИ, а главное – наносит прямую угрозу безопасности этим самым физическим лицам, которые работают в российском СМИ в Великобритании,
      – сказал Песков.

      Он также добавил, что руководство "на разных уровнях" высказывало свое абсолютное непонимание и разочарование в связи с подобной ситуацией. Он также прокомментировал появление в российских СМИ аналогичных списков.

      "А то, что появилось здесь – ну а что вы хотели? Скажем так, мы хотя, как сказал Путин, не являемся сторонниками кодекса Хаммурапи, но это только мы в официальном плане", – заявил он.

      Издание Times 24 декабря опубликовало фотографии восьми сотрудников британской редакции агентства Sputnik, также указав их должности. В том же материале содержится и призыв шотландского депутата Алекса Коул-Хэмилтона лишить активов российский телеканал RT и агентство Sputnik.

      Теги: Новости политики Новости России Великобритания Журналисты
      Источник: 24 Канал
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