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      У Кремлі обурилися публікації Times даних російських журналістів

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      Дмитро Пєсков
      Дмитро Пєсков / Фото з відкритих джерел

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона засуджує публікації в британських ЗМІ особистих даних російських журналістів.

      Про це повідомило видання "РИА "Новости".

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      Річ у тім, що те, що було зроблено у Великобританії, – це абсолютно безпрецедентно і не відповідає цивілізованим нормам, не відповідає взагалі правилам поводження зі ЗМІ, не відповідає принципам свободи ЗМІ, а головне – завдає прямої загрози безпеці цих самих фізичних осіб, які працюють в російському ЗМІ в Великобританії,
      – сказав Пєсков.

      Він також додав, що російське керівництво "на різних рівнях" висловлювало своє абсолютне нерозуміння і розчарування в зв'язку з подібною ситуацією. Він також прокоментував появу в російських ЗМІ аналогічних списків.

      "А те, що з'явилося тут – ну а що ж ви хотіли? Скажімо так, ми хоч, як сказав Путін, не є прихильниками кодексу Хаммурапі, але це тільки ми в офіційному плані", – заявив він.

      Видання Times 24 грудня опублікувало фотографії восьми співробітників британської редакції агентства Sputnik, також вказавши їх посади. У тому ж матеріалі міститься і заклик шотландського депутата Алекса Коул-Хемілтона позбавити активів російський телеканал RT і агентство Sputnik.

      Теги: Великобританія Новини політики Новини Росії Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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