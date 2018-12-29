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      У РФ заговорили про повернення дипломатів до Британії: з'явилась відповідь Лондона

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      У Британії відповіли на заяви Росії щодо повернення дипломатів
      У Британії відповіли на заяви Росії щодо повернення дипломатів / Фото з відкритих джерел

      У Британії спростували заяву посла Росії в Лондоні Олександра Яковенка щодо відновлення на посадах десятьох російських дипломатів. Так, росіян, яких вигнали із країни після отруєння Скрипалів, нікуди повертати не будуть.

      Про це повідомляє Радіо Свобода.

      Читайте також: У Кремлі обурилися публікації Times даних російських журналістів

      Як писав 24 канал писав, за словами Яковенка, Москва і Лондон досягли домовленості про поступове відновлення чисельності дипломатичних представників у Великій Британії та Російській Федерації з січня 2019 року.

      У посольстві Великої Британії наголошують, що "жодних домовленостей" щодо повернення дипломатів немає.

      У нашій позиції щодо російської дипломатичної присутності у Великій Британії не було ніяких змін, включно із заходами, вжитими після Солсбері. Комплектування наших відповідних місій відбувається в межах цих обмежень,
      – наголосив речник посольства.

      До слова, усіх 23 російських дипломатів вислали з Великої Британії через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

      Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Видворення російських дипломатів
      Джерело: 24 Канал
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