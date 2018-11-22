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      "Потерял все": полицейский отравленный со Скрипалями "Новичком" рассказал о последсвтиях

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      Британский полицейский рассказал о последствиях отравления "Новичком"
      Британский полицейский рассказал о последствиях отравления "Новичком" / Фото из открытых источников

      Сотрудник британской полиции Ник Бейли, который при осмотре дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, также пострадал от "Новичка". Полицейский рассказал, что после отравления нервно-паралитическим веществом, его семья потеряла дом и все имущество.

      Сержант дал BBC первое интервью после отравления. Он первым осматривал дом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта, после чего попал в больницу с симптомами отравления. Впоследствии, следы "Новичка" нашли на множестве вещей в его доме.

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      Полицейский заметил, что осматривал дома Скрипалей в защитном костюме и не знает, как и в какой момент вступил в контакт с "Новичком". Тогда сержант не знал, что сначала "Новичок" был нанесен на ручку входной двери.

      Бейли добавил, что еще до того, как он вышел из дома, начал чувствовать сильный жар, а через несколько часов ему стало плохо. На следующее утро полицейского госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы Солсбери.

      Все тряслось. Я очень нетвердо стоял на ногах. Потел уже не только лоб, но и спина. Все мое тело обливалось потом. Мои зрачки стали как головка шпильки, я потел и мне было жарко,
      – сказал он.

      Когда Бейли сообщили, что в его крови обнаружен "Новичок", он сильно испугался.

      "Это был страх неизвестности. Я остолбенел от ужаса, потому что такая опасная вещь в моей крови. Я знал, каково состояние других двух отравленных и как это повлияло на них", – сказал он.

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      По его словам, лечение было болезненным и стрессовым. Однако, уже через две с половиной недели после госпитализации его выписали из больницы.

      Сержант также отметил, что все вещи из его дома были уничтожены специалистами по химзащите.

      Мы не только потеряли дом, мы потеряли все наше имущество. Детские вещи, машины. Мы потеряли все это. Да, было очень трудно это принять,
      – рассказал Бейли.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что они были аткованы сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая – уже сам экс-разведчик Сергей Скрипаль.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      26 сентября журналисты обнародовали резонансное расследование, в котором говорилось, что настоящее имя "Руслана Боширова" – Анатолий Чепига. Кроме звания полковника ГРУ, он также награжден орденом Героя России, вероятно, за то, что в 2014-м помогал Виктору Януковичу бежать из Украины.

      Теги: Великобритания Полиция Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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