"Втратив усе": отруєний зі Скрипалями поліцейський розповів про наслідки отруєння "Новачком"

Співробітник британської поліції Нік Бейлі, який при огляді будинку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, також постраждав від "Новачка". Поліцейський розповів, що після отруєння нервово-паралітичною речовиною, його сім'я втратила будинок і все майно.

Сержант дав BBC перше інтерв'ю після отруєння. Він першим оглядав будинок Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 4 березня, після чого потрапив у лікарню з симптомами отруєння. Згодом, сліди "Новачка" знайшли на безлічі речей в його будинку.

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Поліцейський зауважив, що оглядав будинку Скрипалів у захисному костюмі і не знає, як і в який момент вступив в контакт з "Новачком". Тоді сержант не знав, що спочатку "Новачок" був нанесений на ручку вхідних дверей.

Бейлі додав, що ще до того, як він вийшов з будинку, почав відчувати сильний жар, а через кілька годин йому стало зле. На наступний ранок поліцейського госпіталізували у відділення інтенсивної терапії районної лікарні Солсбері.

Все тряслося. Я дуже нетвердо стояв на ногах. Потів вже не тільки чоло, але і спина. Все моє тіло обливалось потом. Мої зіниці стали як головка шпильки, я потів і мені було жарко,

– сказав він.

Коли Бейлі повідомили, що в його крові виявлено "Новачок", він сильно злякався.

"Це був страх невідомості. Я остовпів від жаху, бо така небезпечна річ у моїй крові. Я знав, який стан інших двох отруєних і як це вплинуло на них" – сказав він.

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За його словами, лікування було болючим і стресовим. Проте, вже через два з половиною тижні після госпіталізації його виписали з лікарні.

Сержант також зазначив, що всі речі з його будинку були знищені фахівцями з хімзахисту.

Ми не тільки втратили будинок, ми втратили все наше майно. Дитячі речі, машини. Ми втратили все це. Так, було дуже важко це прийняти,

– розповів Бейлі.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх було атаковано сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).



26 вересня журналісти оприлюднили резонансне розслідування, у якому йшлось, що справжнє ім'я "Руслана Боширова" – Анатолій Чепіга. Окрім звання полковника ГРУ, він також нагороджений орденом Героя Росії, ймовірно, за те, що у 2014-му допомагав Віктору Януковичу втікати з України.