Британські депутати не змогли оголосити вотум недовіри Терезі Мей

Противникам Терези Мей в партії консерваторів у палаті громад не вдалося добитися винесення їй вотуму недовіри. Вони набрали 117 голосів, а прихильники британського прем'єра – 200.

Про це повідомило видання Sky News.

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Для перемоги тим, хто виступає проти Мей, потрібно було набрати більшість. Тепер нове голосування може бути ініційовано не раніше ніж через рік.

Виступаючи після голосування, Тереза Мей висловила подяку парламентарям.

Це був довгий і напружений день. Але врешті я отримала підтримку колег на сьогоднішньому голосуванні,

– зазначила вона.

Прем'єр зауважила, що громадянам країни необхідно об'єднатися і цей процес "повинен початися в Вестмінстерському палаці (де засідає парламент, 24 Канал) – з політиків різних поглядів, які об'єднаються і будуть діяти в національних інтересах".

Депутати-консерватори ініціювали процедуру голосування про недовіру прем'єру раніше в середу. Для її початку потрібно було отримати листи з проханнями про це як мінімум від 48 чинних парламентарів, тобто 15 відсотків від кількості консерваторів у палаті громад.

Після ініціювання процедури Мей наголосила, що зміна лідера керівної партії створить загрозу для процедури Brexit. За її словами, процес виходу Великобританії з ЄС може затягнутися або навіть повністю зупинитися. Вона закликала консерваторів об'єднатися і "зробити все можливе" для Великобританії.

"Ми повинні завершити процедуру виходу з ЄС. Я готова довести її до кінця ", – заявила прем'єр.

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.