Британские депутаты не смогли объявить вотум недоверия Терезе Мэй

Противникам Терезы Мэй в партии консерваторов в палате общин не удалось добиться вынесения ей вотума недоверия. Они набрали 117 голосов, а сторонники британского премьера – 200.

Об этом сообщило издание Sky News.

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Для победы тем, кто выступает против Мэй, нужно было набрать большинство. Теперь новое голосование может быть инициировано не ранее чем через год.

Выступая после голосования, Тереза ​​Мэй выразила благодарность парламентариям.

Это был долгий и напряженный день. Но в конце я получила поддержку коллег на сегодняшнем голосовании,

– отметила она.

Премьер отметила, что гражданам страны необходимо объединиться и этот процесс "должен начаться в Вестминстерском дворце (где заседает парламент, 24 Канал) – из политиков разных взглядов, которые объеденятся и будут действовать в национальных интересах".

Депутаты-консерваторы инициировали процедуру голосования о недоверии премьеру ранее в среду. Для ее начала нужно было получить письма с просьбами об этом как минимум от 48 действующих парламентариев, то есть 15 процентов от количества консерваторов в палате общин.

После инициирования процедуры Мэй отметила, что смена лидера правящей партии создаст угрозу для процедуры Brexit. По ее словам, процесс выхода Великобритании из ЕС может затянуться или даже полностью остановиться. Она призвала консерваторов объединиться и "сделать все возможное" для Великобритании.

"Мы должны завершить процедуру выхода из ЕС. Я готова довести ее до конца", – заявила премьер.

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.