Великобритания будет продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь и поддержку,– Наливайченко

Великобритания остается надежным и последовательным партнером Украины в вопросах противодействия агрессору, осуществления важных реформ и преодоления коррупции.

Об этом во время пребывания в Лондоне заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также он подчеркнул, что все встречи, которые он проводит в столице Великобритании, дают основания рассчитывать на поддержку официального Лондона в сложное для Украины время.

В Лондоне я представляю подготовленный мной Азовский пакет санкций против агрессора, который предусматривает введение визового режима, ограничения свободной конвертации рубля, прекращение деятельности российского бизнеса в стратегических отраслях, в частности в энергетике и агробизнесе. Хочу подчеркнуть, что все, озвученные мной просьбы о безопасности, оборонной, политической и финансовой помощи Украине положительно воспринимаются британскими партнерами,

– подчеркнул Наливайченко.

Как сообщалось, правительство Великобритании в 2018-2019 годах предоставляет Украине свыше 35 млн фунтов стерлингов для проведения реформ, борьбы с коррупцией и поддержки других сфер. Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Twitter.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Украина остается приоритетом учитывая долгосрочную безопасность, стабильность и процветание европейского континента и является важным направлением для Великобритании.

Великобритания увеличит военную поддержку Украины в то время, как страна продолжает бороться с российской агрессией. С таким заявлением в среду выступит британский министр обороны Гэвин Уильямсон, сообщает издание The Daily Telegraph.

По сообщению издания, Британия разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота "для защиты свободы и демократии". Британские военные, в частности, будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев. Кроме того, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.

Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет решительного партнера в Соединенном Королевстве,

– заявил министр обороны Великобритании.

"Продолжая сотрудничать, путем подготовки учебных программ, военных учений, мы помогаем Украине стать на защиту нашей свободы и демократии", – цитирует издание речь министра.