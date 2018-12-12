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      Великобритания будет продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь и поддержку,– Наливайченко

      15 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / informator.news

      Великобритания остается надежным и последовательным партнером Украины в вопросах противодействия агрессору, осуществления важных реформ и преодоления коррупции.

      Об этом во время пребывания в Лондоне заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Также он подчеркнул, что все встречи, которые он проводит в столице Великобритании, дают основания рассчитывать на поддержку официального Лондона в сложное для Украины время.

      В Лондоне я представляю подготовленный мной Азовский пакет санкций против агрессора, который предусматривает введение визового режима, ограничения свободной конвертации рубля, прекращение деятельности российского бизнеса в стратегических отраслях, в частности в энергетике и агробизнесе. Хочу подчеркнуть, что все, озвученные мной просьбы о безопасности, оборонной, политической и финансовой помощи Украине положительно воспринимаются британскими партнерами,
      – подчеркнул Наливайченко.

      Как сообщалось, правительство Великобритании в 2018-2019 годах предоставляет Украине свыше 35 млн фунтов стерлингов для проведения реформ, борьбы с коррупцией и поддержки других сфер. Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Twitter.

      Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Украина остается приоритетом учитывая долгосрочную безопасность, стабильность и процветание европейского континента и является важным направлением для Великобритании.

      Великобритания увеличит военную поддержку Украины в то время, как страна продолжает бороться с российской агрессией. С таким заявлением в среду выступит британский министр обороны Гэвин Уильямсон, сообщает издание The Daily Telegraph.

      По сообщению издания, Британия разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота "для защиты свободы и демократии". Британские военные, в частности, будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев. Кроме того, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.

      Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет решительного партнера в Соединенном Королевстве,
      – заявил министр обороны Великобритании.

      "Продолжая сотрудничать, путем подготовки учебных программ, военных учений, мы помогаем Украине стать на защиту нашей свободы и демократии", – цитирует издание речь министра.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Великобритания Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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