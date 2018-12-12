Велика Британія продовжуватиме надавати Україні всебічну допомогу та підтримку, – Наливайченко

Велика Британія залишається надійним і послідовним партнером України у питаннях протидії агресору, здійснення важливих реформ та подолання корупції.

Про це під час перебування у Лондоні заявив лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Також він наголосив, що усі зустрічі, які він проводить у столиці Великої Британії, дають підстави розраховувати на підтримку офіційного Лондона у складний для України час.

У Лондоні я представляю підготовлений мною Азовський пакет санкцій проти агресора, який передбачає запровадження візового режиму, обмеження вільної конвертації рубля, припинення діяльності російського бізнесу в стратегічних галузях, зокрема в енергетиці і аграробізнесі. Хочу підкреслити, що усі, озвучені мною прохання про безпекову, оборонну, політичну та фінансову допомогу Україні позитивно сприймаються британськими партнерами,

– підкреслив Наливайченко.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії у 2018-2019 роках надає Україні понад 35 млн фунтів стерлінгів для проведення реформ, боротьби з корупцією та підтримку інших сфер. Про це йдеться у повідомленні Посольства Великої Британії в Україні у Twitter.



Посол Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що Україна залишається пріоритетом з огляду на довгострокову безпеку, стабільність та процвітання європейського континенту та є важливим напрямом для Великої Британії.



Велика Британія збільшить військову підтримку України у той час, як країна продовжує боротися з російською агресією. Із такою заявою у середу виступить британський міністр оборони Гевін Вільямсон, повідомляє видання The Daily Telegraph.

За повідомленням видання, Британія розмістить в Україні додаткові війська та корабель Королівського флоту "для захисту свободи та демократії". Британські військові, зокрема, тренуватимуть українські спецпідрозділи та морських піхотинців. Крім того, в регіоні буде розміщений багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великої Британії Echo з екіпажем у складі 72 осіб.

Поки Україна зіштовхується з російськими агресивними діями, вона знайде рішучого партнера у Сполученому Королівстві,

– заявить міністр оборони Великої Британії.

"Продовжуючи співпрацювати, чи то шляхом підготовки навчальних програм, чи військових навчань, ми допомагаємо Україні стати на захист нашої свободи і демократії", – цитує видання промову міністра.