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      Велика Британія продовжуватиме надавати Україні всебічну допомогу та підтримку, – Наливайченко

      45 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / informator.news

      Велика Британія залишається надійним і послідовним партнером України у питаннях протидії агресору, здійснення важливих реформ та подолання корупції.

      Про це під час перебування у Лондоні заявив лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      Також він наголосив, що усі зустрічі, які він проводить у столиці Великої Британії, дають підстави розраховувати на підтримку офіційного Лондона у складний для України час.

      У Лондоні я представляю підготовлений мною Азовський пакет санкцій проти агресора, який передбачає запровадження візового режиму, обмеження вільної конвертації рубля, припинення діяльності російського бізнесу в стратегічних галузях, зокрема в енергетиці і аграробізнесі. Хочу підкреслити, що усі, озвучені мною прохання про безпекову, оборонну, політичну та фінансову допомогу Україні позитивно сприймаються британськими партнерами,
      – підкреслив Наливайченко.

      Як повідомлялося, уряд Великої Британії у 2018-2019 роках надає Україні понад 35 млн фунтів стерлінгів для проведення реформ, боротьби з корупцією та підтримку інших сфер. Про це йдеться у повідомленні Посольства Великої Британії в Україні у Twitter.

      Посол Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що Україна залишається пріоритетом з огляду на довгострокову безпеку, стабільність та процвітання європейського континенту та є важливим напрямом для Великої Британії.

      Велика Британія збільшить військову підтримку України у той час, як країна продовжує боротися з російською агресією. Із такою заявою у середу виступить британський міністр оборони Гевін Вільямсон, повідомляє видання The Daily Telegraph.

      За повідомленням видання, Британія розмістить в Україні додаткові війська та корабель Королівського флоту "для захисту свободи та демократії". Британські військові, зокрема, тренуватимуть українські спецпідрозділи та морських піхотинців. Крім того, в регіоні буде розміщений багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великої Британії Echo з екіпажем у складі 72 осіб.

      Поки Україна зіштовхується з російськими агресивними діями, вона знайде рішучого партнера у Сполученому Королівстві,
      – заявить міністр оборони Великої Британії.

      "Продовжуючи співпрацювати, чи то шляхом підготовки навчальних програм, чи військових навчань, ми допомагаємо Україні стати на захист нашої свободи і демократії", – цитує видання промову міністра.

      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко Україна – Росія Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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