Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС

Зважаючи на те, що Brexit (тобто вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу) вже не за горами, а також на те, що відбуватиметься ця подія, здається, у найбільш жорсткий та неприємний спосіб, багато британців серйозно замислилися про те, щоб змінити громадянство.

Як демонструє опитування німецької інформаційної агенції DPA, найбільше заяв про вступ до громадянства отримали Німеччина, Ірландія, Португалія та Швеція.

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Майорка – іспанський курортний острів, райська місцина, найбільший з островів Балеарського архипелагу. Щорічно сюди прилітають близько 12 мільйонів туристів. А минулого сезону офіційно найбільша їх кількість прибула не з Німеччини, де місцеві жителі давно вже називають Майорку "сімнадцятою федеральною землею ФРН", а з Великої Британії.



Майорка

Англійці здавна полюбляють цей острів, залюбки прилітають сюди відпочивати, а тепер раптом поквапилися провести тут свою відпустку хіба що не всі разом. Чому? Дуже просто. Вони вважають, що вже влітку не зможуть це зробити так просто, як раніше. Велика Британія виходить із складу ЄС, перемовини про м’які умови виходу досі ні до яких результатів не призвели, і піддані Її Величності не без підстав гадають, що відтепер літати до ЄС і, зокрема, до Майорки стане складніше та дорожче. Всі ці візи, вся ця морока... тож треба приїхати та "попрощатися".

Ще більшу тривогу відчувають британці, які живуть на острові. Їх чимало: британська діаспора зі свома 20 тисячами жителів тут є третьою за величиною, після німецької (40 тисяч) та мароканської (24 тисячі). Зазвичай вони тримаються двох основних "анклавів": хто побідніш, селяться в Магалуфі, де тримають численні бари й дискотеки для англійських туристів, які полюбляють це місто; хто багатший – оселився на півночі Майорки, в Алькудьї – тут під них вибудована довершена інфраструктура з англомовними лікарями, англомовними таксистами, англомовними продавцями в численних крамницях... навіть вілли та багатоквартирні будинки тут збудовані в чисто англійському стилі.



Британці бояться, що після виходу країни з ЄС, їхні подорожі Євросоюзом стануть складнішими

І от, коли в 2016 році Сполучене королівство вирішило покинути Євросоюз, все це опинилося під загрозою. На превеликий жаль для англійських мешканців Майорки, ніякої угоди ні про безвізовий режим, ані про взаємні дозволи жити та працювати досягнуто не було,. Таким чином, в них ось-ось можуть з’явитися просто величезні проблеми.

Причому подібна ситуація складається не лише в Іспанії. Це лише єдиний приклад. Сотні тисяч британських підданих живуть та працюють в різних країнах Євросоюзу. Вже два роки поспіль вони ламають собі голови, як викрутитися зі складної ситуації, яку вивалив їм на голови британський референдум про Brexit. Саме тому "марафон за паспортами ЄС" почався одразу, щойно було оголошено результати голосування. В різних країнах Євросоюзу британці пішли до місцевих міністерств внутрішніх справ, аби подати заяви про надання їм нового громадянства. Деякі держави, щоправда, зробили цей шлях доволі важким. Скажімо, Іспанія нічого не має проти подвійного громадянства, а от Німеччина вимагає відмовитись від британського паспорта, аби отримати німецький.



Brexit може ускладнити життя британській діаспорі

Втім, ні на які перепони британці, які живуть в ЄС, здається, не зважають. Кількість заяв, поданих, насамперед, в Німеччині, Ірландії, Португалії та Швеції, виміряється вже тисячами. Якщо заради отримання цих паспортів слід здати свій рідний, "лев’ячий", то так тому й бути...

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей знову звернулася до парламенту країни, аби той проголосував за угоду про Brexit. Якщо цього не станеться, якщо країні доведеться виходити з ЄС за найбільш жорстким сценарієм – без угод про безвізовий перетин кордонів, без домовленості про подальщу спільну економічну діяльність – це призведе до великої шкоди й може просто підірвати довіру до демократії.

Велика Британія опинилась перед величезним викликом,

– написала Мей в своїй статті для газети Mail on Sunday.

Минулої неділі вона підтвердила в інтерв’ю інформаційній агенції BBC, що голосування в парламенті має відбутися або 14, або 15 січня. Досі йшлося трохи неконкретно про "третій січневий тиждень", а взагалі-то, це голосування було спершу заплановане ще на 11 грудня минулого року. Парламентарі, починаючи з середи, знову дебатують про домовленість, якої уряд Терези Мей досяг із Брюсселем. Але поки що, здається, вона не має підтримки більшості депутатів Палати представників. Саме тому Мей була змушена вже вдруге переносити голосування – аби не зазнати нищівної поразки. Якщо вона її не уникне – 29 березня Велика Британія не стільки вийде, скільки вилетить із ЄС, без руля та без вітрил. Це може призвести до хаосу в багатьох галузях.



Здається, Мей не має підтримки більшості депутатів Палати представників

Не більше підтримки урядові плани мають і серед британських виборців. За даними соціологічної служби YouGov, із угодою згодні менш, ніж чверть британців – опитування проводилося в режимі онлайн серед 25 тисяч респондентів на замовлення кампанії People’s Vote – ця кампанія закликає до проведення другого референдуму, який має перекреслити рішення першого й залишити Сполучене королівство в Євросоюзі. Сама Мей вже неодноразово рішуче відмовлялася навіть думати про такий референдум, обґрунтовуючи, що вихід з ЄС є волею народу.

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Так це чи ні, але нині у цього народу – інші думки в голові. Наприклад – що станеться з британською системою охорони здоров’я, якій навіть зараз не вистачає приблизно 40 тисяч лікарів та кваліфікованого середнього й молодшого медперсоналу? А якщо Британія вийде з ЄС без угоди й усі поляки, чехи, латвійці, німці, литовці та інші громадяни європейських країн, які працюють в британській медицині, втратять дозвіл на роботу? Що буде тоді? Тереза Мей обіцяє виділити на британську медицину додатковий мільярд фунтів, але гроші самі собою ж ні діагнозу не поставлять, ані, вибачайте, судно з-під хворого не винесуть... От і переймаються британці власним здоров’ям та політикою.