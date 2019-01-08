19:34
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, 7 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      ЄС може з аморфного союзу перетворитися у континентальну імперію з центром у Берліні, – Яковина

      418 Читать новость на русском
      "Жовті жилети" – новий електорат
      "Жовті жилети" – новий електорат / 24 канал

      Брекзит буде найважливішим та найбільш цікавим процесом нового року у Європі. Але й у інших країнах триватимуть складні та важливі процеси, найчастіше пов'язані із зіткненнями проєвропейських інтеграторів та антиєвропейських популістів. Зрештою, наслідками цих процесів може стати перетворення Європи на велетенський музей, або – на ліберальну континентальну імперію.

      Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Весною почнеться процедура імпічменту, а вже за рік США матимуть нового президента, – Яковина

      За його словами, остаточний вихід Британії з ЄС запланований на 29 березня. Утім, аналіз розвитку подій засвідчує, що цей вихід відбуватиметься поза досягненням будь-яких домовленостей з Брюсселем, буде "жорстким" і максимально болючим для усіх сторін.

      Економіка Великої Британії спадатиме і країна, ймовірно, піде на нові вибори. Шотландія та Північна Ірландія можуть оголосити референдуми щодо відділення від Королівства. Розпад країни – реальна перспектива,
      – наголосив Яковина.

      У Франції триватиме формування антиелітарного народного руху, зараз відомого як "жовті жилети". Ці люди прагнуть у політиці більше прямої демократії, а в економіці – більшої соціальної захищеності, зменшення майнового розшарування. 

      Дуже ймовірно, що праві і ліві популісти спробують підтасувати свої програми так, щоб захопити хоч би частку "жовтожилетного" електорату. Традиційні ж партії, у тому числі рух Макрона, не зможуть тут змагатися. Їм просто нічого не світить,
      – сказав Яковина.

      Жовті жилети
      І ліві, і праві популісти спробують захопити "жовтожилетний" електорат

      У Німеччині тим часом триватиме зміна політичних поколінь. Ангела Меркель та народжені у післявоєнні роки поступляться місцем тим, хто з'явився на світ у 70-80-х. А вони куди менше відчувають комплекс провини за "злочини дідів", куди більш динамічні й сучасні.

      Вважаю, що саме вони стануть провідним мотором перетворення ЄС з аморфного союзу у єдину державу – ліберальну континентальну імперію під німецьким управлінням з Берліна. Власне, ЄС тільки так і може зберегти своє значення у ХХІ столітті, щоб бути потужним глобальним гравцем поряд з США та Китаєм. Інакше Європа поступово перетворюватиметься на велетенський музей,
      – зазначив журналіст.

      Яковина наполягає, що у разі, коли на виборах до Європарламенту весною 2019 року перемогу здобудуть інтегратори – ЄС матиме шанс перетворитися на серйозну силу. Якщо ж переможуть популісти – це стане початком деградації і кінця Євросоюзу. 

      Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" від 7 січня 2019

       

      Теги: Відеоблоги Великобританія Новини Франції Європа Європарламент Євросоюз Brexit Еммануель Макрон Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук