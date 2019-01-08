ЄС може з аморфного союзу перетворитися у континентальну імперію з центром у Берліні, – Яковина

Брекзит буде найважливішим та найбільш цікавим процесом нового року у Європі. Але й у інших країнах триватимуть складні та важливі процеси, найчастіше пов'язані із зіткненнями проєвропейських інтеграторів та антиєвропейських популістів. Зрештою, наслідками цих процесів може стати перетворення Європи на велетенський музей, або – на ліберальну континентальну імперію.

Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, остаточний вихід Британії з ЄС запланований на 29 березня. Утім, аналіз розвитку подій засвідчує, що цей вихід відбуватиметься поза досягненням будь-яких домовленостей з Брюсселем, буде "жорстким" і максимально болючим для усіх сторін.

Економіка Великої Британії спадатиме і країна, ймовірно, піде на нові вибори. Шотландія та Північна Ірландія можуть оголосити референдуми щодо відділення від Королівства. Розпад країни – реальна перспектива,

– наголосив Яковина.

У Франції триватиме формування антиелітарного народного руху, зараз відомого як "жовті жилети". Ці люди прагнуть у політиці більше прямої демократії, а в економіці – більшої соціальної захищеності, зменшення майнового розшарування.

Дуже ймовірно, що праві і ліві популісти спробують підтасувати свої програми так, щоб захопити хоч би частку "жовтожилетного" електорату. Традиційні ж партії, у тому числі рух Макрона, не зможуть тут змагатися. Їм просто нічого не світить,

– сказав Яковина.



І ліві, і праві популісти спробують захопити "жовтожилетний" електорат

У Німеччині тим часом триватиме зміна політичних поколінь. Ангела Меркель та народжені у післявоєнні роки поступляться місцем тим, хто з'явився на світ у 70-80-х. А вони куди менше відчувають комплекс провини за "злочини дідів", куди більш динамічні й сучасні.

Вважаю, що саме вони стануть провідним мотором перетворення ЄС з аморфного союзу у єдину державу – ліберальну континентальну імперію під німецьким управлінням з Берліна. Власне, ЄС тільки так і може зберегти своє значення у ХХІ столітті, щоб бути потужним глобальним гравцем поряд з США та Китаєм. Інакше Європа поступово перетворюватиметься на велетенський музей,

– зазначив журналіст.

Яковина наполягає, що у разі, коли на виборах до Європарламенту весною 2019 року перемогу здобудуть інтегратори – ЄС матиме шанс перетворитися на серйозну силу. Якщо ж переможуть популісти – це стане початком деградації і кінця Євросоюзу.

Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" від 7 січня 2019