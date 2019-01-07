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      Весною почнеться процедура імпічменту, а вже за рік США матимуть нового президента, – Яковина

      528 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 канал

      В 2019 році у США головним постачальником новин і далі буде президент Дональд Трамп. Своїми вимогами виділити п'ять мільярдів доларів на побудову стіни на кордоні з Мексикою він сам себе загнав у пастку.

      Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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      За його словами, ті ж, хто обирав Трампа і підтримує його, не пробачать відмови від виконання власної обіцянки. А демократи нізащо не дадуть Трампу потрібних коштів. В результаті уряд США буде паралізований тривалий і невизначений час.

      Разом з дуже ймовірним економічним занепадом, невдоволенням великого бізнесу, роздратуванням еліти зовнішньополітичними провалами, все це створить чудовий ґрунт для початку процедури імпічменту,
      – вважає Яковина.

      А сигналом до її початку повинна стати публікація звіту прокурора Роберта Мюллера щодо розслідування зв'язків команди Трампа з Росією. А що такі зв'язки були, уже ніхто й не сумнівається. Отож, імпічмент можуть підтримати навіть республіканці.

      Мюллер
      Сигналом до початку процедури імпічменту може стати публікація звіту Роберта Мюллера

      Процедура, на думку журналіста, імпічменту може розпочатися вже весною 2019, а на грудень США матимуть нового президента – ним буде чинний віце-президент Майкл Пенс.

      Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" від 7 січня 2019:

       

      Джерело: 24 канал
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