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      Близький Схід у 2019: створення "шиїтського півмісяця" і відродження з попелу Ісламської держави

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      Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
      Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї / 24 канал

      Важливим фактором глобальних ризиків залишатимуться Північна Африка та Близький Схід. У 2019 році громадянська війна у Лівії може завершитися перемогою генерала Хафтара Халіфи, якого підтримують авторитарні Єгипет та Росія. Використовуючи Лівію як регулятор потоку біженців, вони зможуть успішно тиснути на Європу для досягнення якихось своїх зловісних цілей.

      Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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      За його словами, у Єгипті влада президента-фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сісі буде тільки зростати. "Вона вже і зараз більше схожа не на владу демократично обраного лідера, а на повноцінного військового диктатора з абсолютною особистою владою. Парадоксально, що при цьому він опирається і на США, і на Ізраїль, і навіть на Росію та Саудівську Аравію", – зазначив журналіст.

      Близький Схід
      Близький Схід

      Для Ізраїлю ж 2019 рік буде вкрай важливим – наполягає Яковина: "По-перше, через розбудову єврейських поселень на західному березі ріки Йордан. Себто, палестинці своєї держави точно не отримають, адже для нього просто не вистачить землі. По-друге, керівну посаду може втратити незмінний прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Навіть більше – король "Бібі" може переїхати з резиденції прем'єра прямісінько до камери у в'язниці".

      Ірак поступово віддаляється від Ірану і зближується з США. Парламент країни, де більшість – шиїти, уже висунув вимогу виведення американських військ. І тут все залежить від Трампа. Якщо він після виведення військ із Сирії, зробить те саме з Іраком – замість США туди зайде Іран,
      – наголосив Яковина.

      І додав, що для Ірану 2019 рік узагалі може стати вкрай успішним: американці йдуть геть із Сирії і зменшують присутність у Афганістані, а можуть облишити й Ірак. Найбільш принципові вороги, ізраїльський прем'єр та саудівський кронпринц, відчувають величезні труднощі вдома.

      Шиїтський півмісяць
      "Шиїтський півмісяць"

      Іран опинився на порозі реалізації головної своєї стратегічної мети – створення наземного, контрольованого шиїтами, коридору від берегів Індійського океану до Середземного моря. "Шиїтський півмісяць" у 2019 році може нарешті з'явитися – і це стане епохальною подією,
      – сказав журналіст.

      Тим часом у Сирії наближення кінця громадянської війни навіть не видно, а після виходу американців почнуться зіткнення між турками та курдами. "Ісламська держава спробує відродитися з попелу, а Башар Асад, "Хізбалла" й іранці кинуть усі сили на створення свого півмісяця, і заради досягнення цієї мети не зупиняться ні перед чим і атакують будь-яку силу, що стане у них на шляху", – підсумував Яковина.

      Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" від 5 січня 2019

       

      Теги: Новини США Новини Росії Близький Схід Відеоблоги Ісламська держава Єгипет Війна у Сирії Новини Ізраїля Палестина Іран Ірак Афганістан Лівія Саудівська Аравія
      Джерело: 24 канал
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