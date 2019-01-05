Ближний Восток в 2019: создание "шиитского полумесяца" и возрождение Исламского государства

Важным фактором глобальных рисков остаются Северная Африка и Ближний Восток. В 2019 году гражданская война в Ливии может завершиться победой генерала Хафтара Халифы, которого поддерживают авторитарные Египет и Россия. Используя Ливию как регулятор потока беженцев, они смогут успешно давить на Европу для достижения каких-то своих зловещих целей.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

Читайте также: Во всем виновата география: как на почве популизма формируется общенациональный фетиш

По его словам, в Египте власть президента-фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сиси будет только расти. "Она уже и сейчас больше похожа не на власть демократически избранного лидера, а на полноценного военного диктатора с абсолютной личной властью. Парадоксально, что при этом он опирается и на США, и на Израиль, и даже на Россию и Саудовскую Аравию", – отметил журналист.



Ближний Восток

Для Израиля же 2019 год будет крайне важным – настаивает Яковина: "Во-первых, из-за развития еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. То есть, палестинцы своего государства точно не получат, ведь для него просто не хватит земли. Во-вторых, руководящую должность может потерять бессменный премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Даже больше – король "Биби" может переехать из резиденции премьера прямо в камеру в тюрьме".

Ирак постепенно отдаляется от Ирана и сближается с США. Парламент страны, где большинство – шииты, уже выдвинул требование вывода американских войск. И здесь все зависит от Трампа. Если он после вывода войск из Сирии, сделает то же самое с Ираком – вместо США туда зайдет Иран,

– отметил Яковина.

И добавил, что для Ирана 2019 год вообще может стать крайне успешным: американцы уходят из Сирии и уменьшают присутствие в Афганистане, а могут оставить и Ирак. Наиболее принципиальные враги, израильский премьер и саудовский кронпринц, испытывают огромные трудности дома.



"Шиитский полумесяц"

Иран оказался на пороге реализации главной своей стратегической цели – создания наземного, контролируемого шиитами, коридора от берегов Индийского океана до Средиземного моря. "Шиитский полумесяц" в 2019 году может наконец-то появиться – и это станет эпохальным событием,

– сказал журналист.

Тем временем в Сирии приближения конца гражданской войны даже не видно, а после выхода американцев начнутся столкновения между турками и курдами. "Исламское государство попытается возродиться из пепла, а Башар Асад, "Хизбалла" и иранцы кинут все силы на создание своего полумесяца, и ради достижения этой цели не остановятся ни перед чем и атакуют любую силу, что станет у них на пути", – подытожил Яковина.

Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" от 5 января 2019