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      Во всем виновата география: как на почве популизма формируется общенациональный фетиш

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      Боливия
      Боливия / 24 канал

      Боливия, как и многие другие страны Латинской Америки, значительную часть своей двухсотлетней истории привлекала разного рода заговорщиков. Стоит только напомнить, что действующих правителей там сбрасывали почти 200 раз – где-то по разу в год, в среднем. Конечно, каждый новый каудильо объявлял себя национальным мессией, который поднимет Боливию с колен.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      По его словам, предпосылок для такого поднятия было всегда достаточно: богатые недра, великолепные условия для развития туризма, спокойный и трудолюбивый народ. Однако "светлое завтра" никак наступало и диктаторам приходилось все больше искать новых оправданий для своих неудач. В случае Боливии источник бед был "очевиден" – отсутствие выхода к морю объясняет и бедность, и зависимость от экспорта сырья, и низость системы управления страной.

      Все диктаторы в перерывах между актами казнокрадства и уничтожения оппозиции активно промывали населению мозги под лозунгами вроде "а было бы у нас море..." За каких-то сто лет выход к океану стал общенациональным фетишем, а главным праздником народа – День моря. Местные экономисты писали тонны книг о "сухопутном проклятии" Боливии, а замученные обыденностью и бедностью боливийцы искренне верили, что именно выход к морю – панацея от всех бед,
      – пояснил журналист.

      Действующий президент страны, социалист Эво Моралес, морскую тему подхватил с чрезвычайным энтузиазмом, что, как отмечает Яковина, для него более чем характерно. Две его главные экономические идеи – легализация коки и национализация нефтепромыслов – ничем не улучшили благосостояние населения, поэтому здесь на стол и выложили главный козырь: во всех бедах виновата география.

      Моралес
      Идеи Моралеса о легализации коки и национализации нефтепромыслов не подействовали

      Моралес, как опытный и классический популист, в своих речах на тему выхода к морю выстраивает такие логические конструкции, что просто становится очевидно: любая страна без какого-либо бы клочка побережья обречена на отсталость и бедность. И совсем не понятно, как вообще могут существовать такие страны, как Австрия или Швейцария.

      Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" за 1 января 2019

       

      Теги: История Война Боливия Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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