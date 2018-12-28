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      "Идеи абсолютно идиотские": почему от России новогодние подарки должны быть убивающими

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      Путин и Ядерное Рождество
      Путин и Ядерное Рождество / Фото из открытых источников

      Путинские военные на днях испытали гиперзвуковую ракету "Авангард". Это ракета, способная нести ядерный заряд и уничтожать города средних размеров. Трудно сказать, зачем она нужна – разве что, мир пугать. И, очевидно, Владимир Путин считает, что эта ракета – "замечательный подарок всей стране к Новому году".

      Об этом в своем видеоблоге "Сумасшедший мир" рассказал журналист Иван Яковина.

      Читайте также: Путина поставят "царем" над объединением России и Беларуси, – Яковина

      По его мнению, телескоп или центр биологических технологий были бы уместней. Даже та самая качественная дорога хоть где-то. Но в России новогодние подарки почему-то всегда должны быть уничтожающими людей.

      А еще один из местных ученых на Рождество предложил нанести ядерный удар по Исландии, чтобы разбудить один из тамошних мощных вулканов. Цель "Запада" – развернуть Гольфстрим и затопить восточное побережье США. Или Европы,
      – отметил журналист.

      Но и это еще не все, ведь еще один российский деятель предложил забросить до Йеллоустонского супервулкана в США несколько термоядерных бомб, чтобы он проснулась и засыпал пеплом всю Америку.

      Ядерний вибух
      Один из российских ученых на Рождество предложил нанести ядерный удар по Исландии

      "Идеи абсолютно идиотские. Но цель у них одна – истребление невинных людей. И самое плохое здесь, что люди, которые предлагают и рекламируют способы массового убийства – не только не в тюрьмах, а, наоборот, занимают высокие должности, – подытожил Яковина. – Чем тупее и злее человек, тем больше он мечтает об убийствах, и тем выше его должность".

      Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Сумасшедший мир" за 28 декабря 2018

       

      Теги: Оружие Новости России Ядерная безопасность
      Источник: 24 канал
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