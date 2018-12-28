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      "Ідеї абсолютно ідіотські": чому від Росії новорічні подарунки мають бути такими, що вбивають

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      Путін і Ядерне Різдво
      Путін і Ядерне Різдво / Фото з відкритих джерел

      Путінські військові днями випробували гіперзвукову ракету "Авангард". Це ракета, спроможна нести ядерний заряд і знищувати міста середніх розмірів. Важко сказати, навіщо вона потрібна – хіба, світ лякати. Та, вочевидь, Володимир Путін вважає, що ця ракета – "чудовий подарунок усій країні до Нового року".

      Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Путіна поставлять "царем" над об'єднанням Росії та Білорусі, – Яковина

      На його думку, телескоп чи центр біологічних технологій були б доречнішими. Ба навіть якісна дорога хоч десь. Але у Росії новорічні подарунки чомусь завше мають бути такими, що знищують людей.

      А ще один з місцевих вчених на Різдво запропонував завдати ядерного удару по Ісландії, аби розбудити один з тамтешніх потужних вулканів. Мета "заходу" – розвернути Гольфстрім і затопити східне узбережжя США. Або Європи,
      – зазначив журналіст.

      Але і це ще не все, адже ще один російський діяч запропонував закинути до Єллоустонського супервулкану у США кілька термоядерних бомб, аби він розбудився і засипав попелом усю Америку.

      Ядерний вибух
      Один з російських вчених на Різдво запропонував завдати ядерного удару по Ісландії

      "Ідеї абсолютно ідіотські. Але мета у них одна – винищення невинних людей. І найгірше тут, що люди, які пропонують і рекламують способи масового вбивства – не лише не у в'язницях, а, навпаки, обіймають високі посади, – підсумував Яковина. – Чим тупіша і зліша людина, тим більше вона мріє про вбивства, і тим вища його посада".

      Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" за 28 грудня 2018

       

      Теги: Новини Росії Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 канал
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