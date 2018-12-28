"Ідеї абсолютно ідіотські": чому від Росії новорічні подарунки мають бути такими, що вбивають
Путінські військові днями випробували гіперзвукову ракету "Авангард". Це ракета, спроможна нести ядерний заряд і знищувати міста середніх розмірів. Важко сказати, навіщо вона потрібна – хіба, світ лякати. Та, вочевидь, Володимир Путін вважає, що ця ракета – "чудовий подарунок усій країні до Нового року".
Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.
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На його думку, телескоп чи центр біологічних технологій були б доречнішими. Ба навіть якісна дорога хоч десь. Але у Росії новорічні подарунки чомусь завше мають бути такими, що знищують людей.
А ще один з місцевих вчених на Різдво запропонував завдати ядерного удару по Ісландії, аби розбудити один з тамтешніх потужних вулканів. Мета "заходу" – розвернути Гольфстрім і затопити східне узбережжя США. Або Європи,
– зазначив журналіст.
Але і це ще не все, адже ще один російський діяч запропонував закинути до Єллоустонського супервулкану у США кілька термоядерних бомб, аби він розбудився і засипав попелом усю Америку.
Один з російських вчених на Різдво запропонував завдати ядерного удару по Ісландії
"Ідеї абсолютно ідіотські. Але мета у них одна – винищення невинних людей. І найгірше тут, що люди, які пропонують і рекламують способи масового вбивства – не лише не у в'язницях, а, навпаки, обіймають високі посади, – підсумував Яковина. – Чим тупіша і зліша людина, тим більше вона мріє про вбивства, і тим вища його посада".
Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" за 28 грудня 2018
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