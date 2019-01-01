У всьому винна географія: як на ґрунті популізму формується загальнонаціональний фетиш

Болівія, як і багато інших країн Латинської Америки, значну частину своєї двохсотлітньої історії приваблювала різного ґатунку змовників. Варто тільки нагадати, що чинних правителів там скидали майже 200 разів – десь по разу на рік, у середньому. Звісно, кожен новий каудильо оголошував себе національним месією, який підійме Болівію з колін.

Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, передумов для такого підняття було завше достатньо: багаті надра, чудові умови для розвитку туризму, спокійний і роботящий народ. Однак "світле завтра" ніяк не наступало і диктаторам доводилося чимраз шукати нових виправдань для своїх невдач. У випадку Болівії джерело бід було "очевидне" – відсутність виходу до моря пояснює і бідність, і залежність від експорту сировини, і ницість системи управління країною.

Усі диктатори в перервах між актами казнокрадства і знищення опозиції активно промивали населенню мізки під гаслами на кшталт "а було б у нас море..." Тож за якихось сто років вихід до океану став загальнонаціональним фетишем, а головним святом народу – День моря. Місцеві економісти писали тонни книг про "сухопутне прокляття" Болівії, а замучені буденністю і бідністю болівійці щиро вірили, що саме вихід до моря – панацея від усіх бід,

– пояснив журналіст.

Чинний президент країни, соціаліст Ево Моралес, морську тему підхопив з надзвичайним ентузіазмом, що, як зазначає Яковина, для нього більш ніж характерно. Дві його головні економічні ідеї – легалізація коки і націоналізація нафтопромислів – нічим не покращили добробут населення, тож тут на стіл і виклали головного козиря: у всіх бідах винна географія.



Ідеї Моралеса про легалізацію коки і націоналізацію нафтопромислів не подіяли

Моралес, як досвідчений і класичний популіст, у своїх промовах на тему виходу до моря вибудовує такі логічні конструкції, що просто стає очевидно: будь яка країна без хоч би клаптика узбережжя приречена на відсталість і бідність. І геть не зрозуміло, як взагалі можуть існувати такі країни, як Австрія чи Швейцарія.

Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" за 1 січня 2019