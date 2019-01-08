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      ЕС может из аморфного союза превратиться в континентальную империю с центром в Берлине – Яковина

      28 Читати новину українською
      "Желтые жилеты" – новый электорат
      "Желтые жилеты" – новый электорат / 24 канал

      Брекзит будет важнейшим и наиболее интересным процессом нового года в Европе. Но и в других странах будут продолжаться сложные и важные процессы, чаще всего связанные со столкновениями проевропейских интеграторов и антиевропейских популистов. В конце концов, последствиями этих процессов может стать превращение Европы в гигантский музей, или – на либеральную континентальную империю.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

      Читайте также: Весной начнется процедура импичмента, а уже через год у США будет новый президент, – Яковина

      По его словам, окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта. Впрочем, анализ развития событий показывает, что этот выход будет происходить вне достижения каких-либо договоренностей с Брюсселем, будет "жестким" и максимально болезненным для всех сторон.

      Экономика Великобритании будет спадать и страна, вероятно, пойдет на новые выборы. Шотландия и Северная Ирландия могут объявить референдумы по отделению от Королевства. Распад страны – реальная перспектива,
      – отметил Яковина.

      Во Франции продлится формирование антиэлитарного народного движения, сейчас известного как "желтые жилеты". Эти люди желают в политике больше прямой демократии, а в экономике – большей социальной защищенности, уменьшения имущественного расслоения.

      Очень вероятно, что правые и левые популисты попытаются подтасовать свои программы так, чтобы захватить хотя бы часть "желтожилетного" электората. Традиционные же партии, в том числе движение Макрона, не смогут здесь соревноваться. Им просто ничего не светит,
      – сказал Яковина.

      Жовті жилети
      И левые, и правые популисты попытаются захватить "желтожилетний" электорат

      В Германии тем временем будет продолжаться изменение политических поколений. Ангела Меркель и рожденные в послевоенные годы уступят место тем, кто появился на свет в 70-80-х. А они куда меньше чувствуют комплекс вины за "преступления дедов", куда более динамичные и современные.

      Считаю, что именно они станут ведущим мотором преобразования ЕС из аморфного союза в единое государство – либеральную континентальную империю под немецким управлением из Берлина. Собственно, ЕС только так и может сохранить свое значение в XXI веке, чтобы быть мощным глобальным игроком рядом с США и Китаем. Иначе Европа постепенно будет превращаться в огромный музей,
      – отметил журналист.

      Яковина настаивает, что в случае, когда на выборах в Европарламент весной 2019 года победу получат интеграторы – ЕС будет иметь шанс превратиться в серьезную силу. Если же победят популисты – это станет началом деградации и конца Евросоюза.

      Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" от 7 января 2019

       

      Теги: Великобритания Евросоюз Европарламент Европа Видеоблоги Новости Франции Ангела Меркель Эммануэль Макрон Brexit
      Источник: 24 канал
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