В Евросоюзе хотят отложить Brexit до июля, – The Guardian

Европейский союз намерен отложить процесс выхода Великобритании до июля, поскольку там считают, что британский парламент не поддержит соглашение по Brexit премьер-министра Терезы Мэй.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

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В ЕС считают, что 29 марта выход Британии из ЕС не состоится из-за ситуации в британском парламенте.

Отмечается, что соответствующее решение будет объявлено на специальном саммите лидеров ЕС, созванном главом Европейского совета Дональдом Туском.

Если премьер-министр продолжит работу и сообщит нам, что нужно больше времени, чтобы одобрить соглашение в парламенте, то будет предложено техническое продление до июля,

​– заявил один из чиновников в Брюсселе.

"Техническое" продление до июля является первым возможным шагом, чтобы дать дополнительное время для просмотра и ратификации текущей сделки после того, как правительство Великобритании получит четкое представление о том, что будет иметь большинство в парламенте.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.



Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до этого за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.