16:44
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      У Євросоюзі хочуть відкласти Brexit до липня, – The Guardian

      50 Читать новость на русском
      Brexit планують відкласти до липня
      Brexit планують відкласти до липня / Фото з відкритих джерел

      Європейський союз має намір відкласти процес виходу Великобританії до липня, оскільки там вважають, що британський парламент не підтримає угоду по Brexit прем'єр-міністра Терези Мей.

      Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на власні джерела.

      Читайте також: Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС

      В ЄС вважають, що 29 березня вихід Британії з ЄС не відбудеться через ситуацію в британському парламенті.

      Зазначається, що про відповідне рішення буде оголошено на спеціальному саміті лідерів ЄС, скликаному головою Європейської ради Дональдом Туском.

      Якщо прем'єр-міністр продовжить роботу і повідомить нам, що потрібно більше часу, щоб схвалити угоду в парламенті, то буде запропоновано технічне продовження до липня,
      ​– заявив один з чиновників в Брюсселі.

      "Технічне" продовження до липня є першим можливим кроком, щоб дати додатковий час для перегляду і ратифікації поточної угоди після того, як уряд Великобританії отримає чітке уявлення про те, що буде мати більшість в парламенті.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості
      сьогодні , 16:01 Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості
      Єгор Соболєв 311
      Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      сьогодні , 15:03 Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      Злой Одессит 1282
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 14:02 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      46458
      Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      сьогодні , 13:00 Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      Роман Маселко 221
      Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      сьогодні , 12:00 Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      Артем Овдієнко 926
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Пакуємо сумки: на двох планетах Сонячної системи існують алмазні дощі
       22 серпня 2017 , 19:06
      Питання сувернітету над Курилами не обговорюється: у РФ заявили, що не віддадуть острови Японії
       сьогодні , 16:37
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук