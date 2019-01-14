У Євросоюзі хочуть відкласти Brexit до липня, – The Guardian

Європейський союз має намір відкласти процес виходу Великобританії до липня, оскільки там вважають, що британський парламент не підтримає угоду по Brexit прем'єр-міністра Терези Мей.

Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на власні джерела.

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В ЄС вважають, що 29 березня вихід Британії з ЄС не відбудеться через ситуацію в британському парламенті.

Зазначається, що про відповідне рішення буде оголошено на спеціальному саміті лідерів ЄС, скликаному головою Європейської ради Дональдом Туском.

Якщо прем'єр-міністр продовжить роботу і повідомить нам, що потрібно більше часу, щоб схвалити угоду в парламенті, то буде запропоновано технічне продовження до липня,

​– заявив один з чиновників в Брюсселі.

"Технічне" продовження до липня є першим можливим кроком, щоб дати додатковий час для перегляду і ратифікації поточної угоди після того, як уряд Великобританії отримає чітке уявлення про те, що буде мати більшість в парламенті.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.



Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.