Об этом сообщили в Белом доме. Во время разговора Байден также сообщил, что США введут ряд новых санкций, а также отметил, что Россия не победит в этой агрессивной войне.
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Президент США Джо Байден вечером 23 августа провел телефонный разговор с Зеленским. Во время нее американский лидер объявил о новом пакете помощи.
Об этом сообщили в Белом доме. Во время разговора Байден также сообщил, что США введут ряд новых санкций, а также отметил, что Россия не победит в этой агрессивной войне.
Интересно Байден впервые прокомментировал операцию Украины в Курской области