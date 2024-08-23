Об этом сообщили в Белом доме. Во время разговора Байден также сообщил, что США введут ряд новых санкций, а также отметил, что Россия не победит в этой агрессивной войне.

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