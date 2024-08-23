Новая помощь планируется несмотря на то, что Вашингтон все еще пытается лучше понять продвижение Киева в России и как это служит более широким целям на поле боя. В AP со ссылкой на американских официальных лиц рассказали, что входит в пакет помощи.

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Новая помощь от США

Официальные лица США заявили, что последний пакет помощи включает ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

Как пишет AP, официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку эта помощь не была объявлена публично. Там указали, что официальное объявление может появиться уже в эту пятницу, накануне Дня независимости Украины.

Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется со складов Пентагона и может быть доставлено быстрее,

– добавили в издании.