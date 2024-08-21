По словам Борреля, снятие ограничений имело бы несколько важных последствий.

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Как ускорить мир

Это позволило бы укрепить самооборону Украины, поскольку бы Киев получил возможность уничтожить средства, которые Россия использует для атак и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры. ️

Итак, разрешение на удары вглубь России спасло бы больше жизней и уменьшило разрушения.

Кроме того, это помогло бы мирным усилиям.

Как я передал украинскому главе МИД Украины Дмитрию Кулебе ЕС полностью поддерживает борьбу Украины с российской агрессией. Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и обсуждения с министрами иностранных дел и министрами обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвигать нашу поддержку Украины,

– говорится в сообщении Борреля.

Напомним, что ряд партнеров позволил Украине использовать свое оружие в Курской области. В то же время продолжают действовать ограничения по применению дальнобойного вооружения по территории России. Речь идет, частности, о ракетах ATACMS и Storm Shadow.