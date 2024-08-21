За словами Борреля, зняття обмежень мало б декілька важливих наслідків.
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Як пришвидшити мир
Це дозволило б зміцнити самооборону України, оскільки б Київ отримав можливість знищити засоби, які Росія використовує для атак і бомбардувань українських міст та інфраструктури. ️
Отже, дозвіл на удари вглиб Росії врятував би більше життів та зменшив руйнування.
Крім того, це допомогло б мирним зусиллям.
Як я передав українському очільник МЗС України Дмиру Кулебі ЄС повністю підтримує боротьбу України з російською агресією. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та обговорення з міністрами закордонних справ та міністрами оборони ЄС наступного тижня, щоб просувати нашу підтримку України,
– йдеться у повідомленні Борреля.
Нагадаємо, що низка партнерів дозволила Україні використовувати свою зброю у Курській області. Водночас продовжують діяти обмеження щодо застосування далекобійного озброєння по території Росії. Йдеться, зокрема, про ракети ATACMS та Storm Shadow.