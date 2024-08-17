Сам Лондон не имеет ничего против применения Украиной Storm Shadow по территории страны-агрессора. Именно поэтому еще в конце июля он обратился в Вашингтон с запросом на одобрение использования украинцами Storm Shadow в России, однако ответа британцы до сих пор не получили.

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У Байдена боятся эскалации

Как отмечают собеседники издания в британском правительстве, "дискуссии вокруг Storm Shadow с союзниками все еще продолжаются". Еще один источник связывает задержку с ответом "рутинным процесjv в США".

Известно, что для того, чтобы позволить Украине бить дальнобойными ракетами по России Великобритания должна получить согласие от Франции, США и еще одной страны НАТО.

Источник в правительстве подчеркнул, что Великобритания не обвиняет США в задержке, добавив, что такие изменения в политике требуют времени.

Журналисты отмечают, что в администрации Байдена опасаются эскалации, к которой могут привести удары вглубь России. Также в Белом доме апеллируют тезисом, что, мол, Киев не нуждается в дальнобойном вооружении для того, чтобы освободить свою территорию.

Временный поверенный в делах США в Британии Мэтью Палмер в интервью радиостанции Times заявил, что условия, на которых может быть использовано британское оружие, должен определять только Лондон.

The Times приводит мнение британских военных. Те считают, что США медлят с ответом по запросу на использование Storm Shadow, потому что, прежде всего, хотят оценить влияние и последствия операции Украины в Курской области.