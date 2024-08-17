Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер попросил министра обороны Бориса Писториуса прекратить выплаты Украине, потому что для этого якобы нет денег.

Смотрите также Россия не демонстрирует никакой готовности к переговорам с Украиной, – посол Германии

Берлин приостанавливает помощь Киеву

Федеральное правительство Германии больше не будет предоставлять Украине финансовую и военную помощь. В то же время следует отметить, что помощь, которая была заявлена ранее, будет выплачена, а соответствующие материалы и вооружение будут поставлены.

Впрочем, новые суммы и пакеты Киеву больше не будут выделять. Новые заявки от Минобороны Минфин больше не будет согласовывать по просьбе канцлера Олафа Шольца.

Напомним, что Германия в течение 2024 запланировала в бюджете расходы на помощь Украине в размере около восьми миллиардов евро. Запланированный максимальный лимит на 2025 год составляет четыре миллиарда евро, что вдвое меньше, чем в 2024 году. Споры относительно объемов помощи на 2025 год еще продолжаются.

Reuters еще в июле писал о планах Германии сократить военную помощь Украине на 2025 год, поскольку немецкий ВПК не успевает пополнять собственные запасы.

Также "замораживание" поддержки связано с дефицитом бюджета Германии. В 2028 году в регулярном бюджете ожидается дефицит 39 миллиардов евро, а для достижения целей НАТО без спецфонда нужно 28 миллиардов евро, сообщили источники в министерстве финансов. По их данным, в 2026 и 2027 годах будет дефицит финансирования в размере 13 миллиардов евро.

В Берлине на запрос СМИ заявили, что планируют сосредоточиться на совместной работе со странами "Большой семерки" и ЕС, чтобы открыть для Украины краткосрочный инструмент финансирования стоимостью 50 миллиардов долларов с использованием замороженных российских активов.