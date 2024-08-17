Так, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер попросив міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити виплати Україні, бо для цього нібито немає грошей.

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Берлін призупиняє допомогу Києву

Федеральний уряд Німеччини більше не надаватиме Україні фінансову та військову допомогу. Водночас слід зазначити, що допомога, яка була заявлена раніше буде виплачена, а відповідні матеріали та озброєння будуть поставлені.

Втім, нові суми і пакети Києву більше не виділятимуть. Нові заявки від Міноборони Мінфін більше не погоджуватиме на прохання канцлера Олафа Шольца.

Нагадаємо, що Німеччина протягом 2024 року запланувала у бюджеті витрати на допомогу Україні у розмірі близько восьми мільярдів євро. Запланований максимальний ліміт на 2025 рік становить чотири мільярди євро, що удвічі менше, ніж у 2024 році. Суперечки щодо об'ємів допомоги на 2025 рік ще тривають.

Reuters ще у липні писав про плани Німеччини скоротити військову допомогу Україні на 2025 рік, оскільки німецький ВПК не встигає поповнювати власні запаси.

Також "заморожування" підтримки пов'язане із дефіцитом бюджету Німеччини. У 2028 році в регулярному бюджеті очікується дефіцит 39 мільярдів євро, а для досягнення цілей НАТО без спецфонду потрібно 28 мільярдів євро, повідомили джерела в міністерстві фінансів. За їхніми даними, у 2026 та 2027 роках буде дефіцит фінансування у розмірі 13 мільярдів євро.

У Берліні на запит ЗМІ заявили, що планують зосередитися на спільній роботі з країнами "Великої сімки" та ЄС, щоб відкрити для України короткостроковий інструмент фінансування вартістю 50 мільярдів доларів із використанням заморожених російських активів.