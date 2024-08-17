Об этом заявил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф.

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Россия не демонстрирует готовности к переговорам

Сейчас российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на завышенных предварительных условиях,

– подчеркнул немецкий дипломат.

Посол отметил, когда российский диктатор выдвигает условия для начала переговоров, которые предусматривают вывод украинских военных из 4 областей, "становится ясно, что за этим не стоит никакой серьезности".

Александер Граф Ламбсдорф подчеркнул, одного прекрасного дня Россия должна понять, что такой войной она достигает гораздо меньших результатов, чем ставила перед собой, а также наносит себе серьезный ущерб на международном уровне. Кроме того, экономика агрессора "полностью перегрета" и не будет устойчивой.

Также дипломат добавил, что продвижение ВСУ в Курской области заставило Россию нервничать. Для вражеских пограничников, спецслужб, военных, сил гражданской обороны, а также для населения было неприятной неожиданностью то, что украинские войска смогли осуществить такую операцию.