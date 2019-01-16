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      В отличие от Украины, там не привыкли к таким потрясениям, – эксперт о панике в Британии

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      Паникует ли Великобритания?
      Паникует ли Великобритания? / Фото из открытых источников

      Из-за провала соглашения о Brexit в Великобритании начали распространяться слухи, что местные жители скупают продукты, опасаясь кризиса и хаоса. Впрочем, слухи эти – вряд ли правдивы.

      Об этом в прямом эфире 24 канала на связи из Лондона рассказала журналистка Дарья Кучерук.

      Читайте также: Любое следующее решение Британии по Brexit может вызвать хаос в Европе: объяснение эксперта

      По ее словам, по крайней мере, в той части Лондона, где живет журналистка, ни одной скупки продуктов не наблюдалось.

      Но, по моим наблюдениям, многие британцы находятся в состоянии паники или глубокого волнения. И теперь не только из Brexit, но из-за высокой вероятности глубокого политического кризиса в стране,
      – отметила Кучерук.

      Правительство проиграло голосование в парламенте относительно соглашений по Brexit с рекордным разрывом – никогда в истории депутаты так резко не высказывались против инициативы правительства. Это означает, что вотум недоверия правительству – более чем вероятен.

      Мей
      Вотум недоверия правительству Терезы Мэй – более чам вероятный

      А это, в свою очередь, как добавила журналистка, очень негативно скажется на британской экономике, которая и так в сложном положении. Цены на импортируемую продукцию – а Великобритания импортирует очень много, в частности, овощей и фруктов – уже заметно возросли. Инфляция уже ударила по карманам британцев. Развитие политического кризиса существенно обострит ситуацию.

      Британцы, в отличие от украинцев, не привыкли к таким потрясениям. Они могут потерять свою размеренную, защищенную и достаточно стабильную жизнь,
      – подытожила Кучерук.

      Напомним, 15 января депутаты нижней палаты парламента Великобритании, Палаты общин, проголосовали против соглашения относительно выхода страны из Европейского Союза, которая уже была согласована премьером Терезой Мэй с Брюсселем. Результат голосования: 432 депутата "против", 202 – "за".

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Смотрите видео полного интервью Дарьи Кучерук 24 каналу:

       

      Теги: Brexit Великобритания
      Источник: 24 канал
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