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      Найбільша поразка в історії: що британські ЗМІ пишуть про провал Brexit

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      Перші шпальти британських видань присвячені угоді про Brexit
      Перші шпальти британських видань присвячені угоді про Brexit / Колаж 24 каналу

      У середу, 16 січня, британські ЗМІ зосередили увагу на історичному "провалі" парламентом Великої Британії голосування за угоду про вихід з ЄС. Медіа передбачають винесення вотуму недовіри прем'єр-міністру Терезі Мей та називають те, що трапилося, найбільшою поразкою уряду в історії.

      Так, The Telegraph назвав те, що відбулося, "повним приниженням". Видання додає, що угода про вихід Великої Британії з ЄС "перетворилася на пил".

      "Для того щоб так багато людей об'єдналися проти вас, потрібне особливе уміння", – йдеться у коментарі на передовиці.

      Brexit
      "Повне приниження"

      The Guardian помістила на першу шпальту коридор парламенту, переповнений депутатами, серед яких Борис Джонсон (Консервативна партія), які йдуть голосувати проти угоди. Заголовок говорить: "Мей зазнає історичної поразки, Торі (Консервативна партія, – 24) повертаються проти неї".

      Видання зазначає, що "у день надзвичайної драми в Вестмінстері Палата громад винесла жахливий вирок щодо угоди Мей. Масштаби поразки – безпрецедентні в сучасну парламентську епоху". Мається на увазі значний відрив у результатах голосування: проти угоди проголосувало 432 парламентарі, за – 202.

      Brexit
      "Мей зазнає історичної поразки, Торі повертаються проти неї"

      The Sun на першій шпальті розмістили вимерлу пташку додо з обличчям Терези Мей, додавши напис "Brextinct" (гра слів: extinct – вимерлий вид). Таким чином редакція натякає на те, що з прем'єр-міністром парламент може вчинити так само, як і з угодою. "Провал" Мей у виданні назвали "найбільшою урядовою поразкою в історії".

      Brexit

      "Найбільша урядова поразка в історії"

      The Daily Mirror фокусується на заклику лідера лейбористів Джеремі Корбіна щодо голосування про висловлення недовіри уряду Мей: "Ні угоди, ні надії, ні розуміння, ні довіри".

      Brexit
      "Ні угоди, ні надії, ні розуміння, ні довіри"

      Заголовок The Times гласить: "Мей зазнає історичної поразки".

      "Тереза Мей перебувала під тиском минулої ночі, щоб відкласти Brexit після того, як вона зазнала найбільшої поразки в політичній історії", – йдеться у матеріалі.

      Текст ілюструє зображення людей-противників Brexit, які святкували рішення уряду на Парламентській площі.

      Brexit

      "Мей зазнає історичної поразки"

      Заголовок газети Financial Times – "Угода про Brexit Мей розчавлена Палатою громад". Видання підтверджує масштаб поразки словами: "Угода про Brexit Терези Мей, що є результатом двох років болісних переговорів у Брюсселі, була минулої ночі відкинута палатою громад".

      Brexit
      "Угода про Brexit Мей розчавлена Палатою громад"

      Daily Mail, яка як правило підтримує Терезу Мей, підписала її фото на першій шпальті: "Боротьба за життя".

      "Прем'єр-міністр закликала народних депутатів Торі підтримати її у голосуванні сьогодні (16 січня – "24") увечері. Ще одна поразка може призвести до виборів і поставити Джеремі Корбіна на чолі уряду", – зазначає газета.

      Brexit
      "Боротьба за життя"

      Daily Express вийшов із заголовком, який також містить гру слів: "Dismay" (розчарування). Однак у самій статті Терезу Мей жорстко не критикують, а вказують, що вона "доблесно боролася за угоду".

      Видання на першій шпальті також критикує парламентарів, зокрема Джеремі Корбіна, та займає позицію "за" угоду: "Ця нація кричить про єдність, але все, чого бажає Джеремі Корбін – витіснити прем'єр-міністра. Тепер настав час депутатам виконувати свій обов'язок і працювати з Терезою Мей за угоду, яка задовольняє 17,4 млн осіб, які проголосували за Brexit… Не підведіть нас!".

      Brexit
      "Розчарування" (гра слів)

      Автор: Світлана Попова
      Теги: Публікації Brexit Великобританія Євросоюз Статті
      Джерело: 24 канал
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