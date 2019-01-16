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      Самое крупное поражение в истории: что британские СМИ пишут о провале Brexit

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      Brexit: провал голосования - что пишут британские СМИ о провале Brexit
      Первые полосы британских изданий посвящены соглашению о Brexit / Коллаж 24 канала

      В среду, 16 января, британские СМИ сосредоточили внимание на историческом "провале" парламентом Великобритании голосования за соглашение о выходе из ЕС. Медиа предусматривают вынесение вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй и называют случившееся крупнейшим поражением правительства в истории.

      Да, The Telegraph назвал произошедшее "полным унижением". Издание добавляет, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС "превратилось в пыль".

      "Для того чтобы так много людей объединились против вас, нужно особое умение", – говорится в комментарии передовицы.

      Brexit

      "Полное унижение"

      The Guardian поместила на первую полосу коридор парламента, переполненный депутатами, среди которых Борис Джонсон (Консервативная партия), которые идут голосовать против сделки. Заголовок гласит: "Мэй испытывает историческое поражение, Тори (Консервативная партия – 24) поворачиваются против нее".

      Издание отмечает, что "в день чрезвычайной драмы в Вестминстере Палата общин вынесла ужасный приговор по соглашению Мэй. Масштабы поражения беспрецедентные в современную парламентскую эпоху". Имеется в виду значительный отрыв в результатах голосования: против соглашения проголосовало 432 парламентария, за – 202.

      Brexit

      "Мэй испытывает историческое поражение, Тори поворачиваются против нее"

      The Sun на первой полосе разместили вымершую птичку додо с лицом Терезы Мэй, добавив надпись "Brextinct" (игра слов: extinct– вымерший вид). Таким образом редакция намекает на то, что с премьер-министром парламент может поступить так же, как и с договором. "Провал" Мэй в издании назвали "самым большим правительственным поражением в истории".

      Brexit

      "Самое большое правительственное поражение в истории"

      The Daily Mirror фокусируется на призыве лидера лейбористов Джереми Корбина относительно голосования о выражении недоверия правительству Мэй: "Ни соглашения, ни надежды, ни понимания, ни доверия".

      Brexit

      "Ни соглашения, ни надежды, ни понимания, ни доверия"

      Заголовок The Times гласит: "Мэй испытывает историческое поражение".

      "Тереза Мэй находилась под давлением прошлой ночью, чтобы отложить Brexit после того, как она потерпела самое крупное поражение в политической истории", – говорится в материале.

      Текст иллюстрирует изображение людей-противников Brexit, которые праздновали решение правительства на Парламентской площади.

      Brexit

      "Мэй испытывает историческое поражение"

      Заголовок газеты Financial Times – "Соглашение о Brexit Мэй раздавлена Палатой общин". Издание подтверждает масштаб поражения словами: "Соглашение о Brexit Терезы Мэй, что является результатом двух лет мучительных переговоров в Брюсселе, была прошлой ночью отвергнута Палатой общин".

      Brexit

      "Соглашение о Brexit Мэй раздавлена ​​Палатой общин"

      Daily Mail, которая обычно поддерживает Терезу Мэй, подписала ее фото на первой полосе: "Борьба за жизнь".

      "Премьер-министр призвала народных депутатов Тори поддержать ее в голосовании сегодня (16 января – "24") вечером. Еще одно поражение может привести к выборам и поставить Джереми Корбина во главе правительства", – отмечает газета.

      Brexit
      "Борьба за жизнь"

      Daily Express вышел с заголовком, который также содержит игру слов: "Dismay" (разочарование). Однако в самой статье Терезу Мэй жестко не критикуют, а указывают, что она "доблестно боролась за соглашение".

      Издание на первой полосе также критикует парламентариев, в частности Джереми Корбина, и занимает позицию "за" сделку: "Эта нация кричит о единстве, но все, чего желает Джереми Корбин – вытеснить премьер-министра. Теперь пора депутатам выполнять свою обязанность и работать с Терезой Мэй за сделку, которая удовлетворяет 17,4 млн проголосовавших за Brexit... Не подведите нас!".

      Brexit

      "Разочарование" (игра слов)

      Автор: Светлана Попова
      Теги: Brexit Великобритания Евросоюз Статьи Публикации
      Источник: 24 канал
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