Самое крупное поражение в истории: что британские СМИ пишут о провале Brexit

В среду, 16 января, британские СМИ сосредоточили внимание на историческом "провале" парламентом Великобритании голосования за соглашение о выходе из ЕС. Медиа предусматривают вынесение вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй и называют случившееся крупнейшим поражением правительства в истории.

Да, The Telegraph назвал произошедшее "полным унижением". Издание добавляет, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС "превратилось в пыль".

"Для того чтобы так много людей объединились против вас, нужно особое умение", – говорится в комментарии передовицы.

"Полное унижение"

The Guardian поместила на первую полосу коридор парламента, переполненный депутатами, среди которых Борис Джонсон (Консервативная партия), которые идут голосовать против сделки. Заголовок гласит: "Мэй испытывает историческое поражение, Тори (Консервативная партия – 24) поворачиваются против нее".

Издание отмечает, что "в день чрезвычайной драмы в Вестминстере Палата общин вынесла ужасный приговор по соглашению Мэй. Масштабы поражения – беспрецедентные в современную парламентскую эпоху". Имеется в виду значительный отрыв в результатах голосования: против соглашения проголосовало 432 парламентария, за – 202.

"Мэй испытывает историческое поражение, Тори поворачиваются против нее"

The Sun на первой полосе разместили вымершую птичку додо с лицом Терезы Мэй, добавив надпись "Brextinct" (игра слов: extinct– вымерший вид). Таким образом редакция намекает на то, что с премьер-министром парламент может поступить так же, как и с договором. "Провал" Мэй в издании назвали "самым большим правительственным поражением в истории".

"Самое большое правительственное поражение в истории"

The Daily Mirror фокусируется на призыве лидера лейбористов Джереми Корбина относительно голосования о выражении недоверия правительству Мэй: "Ни соглашения, ни надежды, ни понимания, ни доверия".

"Ни соглашения, ни надежды, ни понимания, ни доверия"

Заголовок The Times гласит: "Мэй испытывает историческое поражение".

"Тереза Мэй находилась под давлением прошлой ночью, чтобы отложить Brexit после того, как она потерпела самое крупное поражение в политической истории", – говорится в материале.

Текст иллюстрирует изображение людей-противников Brexit, которые праздновали решение правительства на Парламентской площади.

"Мэй испытывает историческое поражение"

Заголовок газеты Financial Times – "Соглашение о Brexit Мэй раздавлена Палатой общин". Издание подтверждает масштаб поражения словами: "Соглашение о Brexit Терезы Мэй, что является результатом двух лет мучительных переговоров в Брюсселе, была прошлой ночью отвергнута Палатой общин".

"Соглашение о Brexit Мэй раздавлена ​​Палатой общин"

Daily Mail, которая обычно поддерживает Терезу Мэй, подписала ее фото на первой полосе: "Борьба за жизнь".

"Премьер-министр призвала народных депутатов Тори поддержать ее в голосовании сегодня (16 января – "24") вечером. Еще одно поражение может привести к выборам и поставить Джереми Корбина во главе правительства", – отмечает газета.



"Борьба за жизнь"

Daily Express вышел с заголовком, который также содержит игру слов: "Dismay" (разочарование). Однако в самой статье Терезу Мэй жестко не критикуют, а указывают, что она "доблестно боролась за соглашение".

Издание на первой полосе также критикует парламентариев, в частности Джереми Корбина, и занимает позицию "за" сделку: "Эта нация кричит о единстве, но все, чего желает Джереми Корбин – вытеснить премьер-министра. Теперь пора депутатам выполнять свою обязанность и работать с Терезой Мэй за сделку, которая удовлетворяет 17,4 млн проголосовавших за Brexit... Не подведите нас!".

"Разочарование" (игра слов)