Что такое Brexit и почему Британия провалила голосование за соглашение Мэй

15 января парламент Великобритании не поддержал соглашение о выходе страны из ЕС, которое должно официально завершить Brexit. Рассказываем, что это значит, как отреагировал мир и какие будут последствия.

Что такое Brexit

В июне 2016 года на референдуме жители Великобритании поддержали выход страны из состава Евросоюза. 51,9% граждан, которые приняли участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Голосование стоило политической карьеры тогдашнему премьер-министру Британии, лидеру консерваторов Дэвиду Кэмерону. Вместо него правительство возглавил Тереза Мэй, которой пришлось согласовывать с Брюсселем соглашение о выходе страны из ЕС.

Что произошло в парламенте и почему провалили голосование

Во вторник, 15 января, парламент Великобритании проголосовал против предложенного правительством Терезы Мэй соглашения о выходе страны из Европейского Союза. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека. Ряд экспертов и СМИ назвали такие результаты голосования шокирующими, а то, что произошло, – величайшим поражением в истории правительства.

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В тот же день глава Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал голосование о недоверии правительству Терезы Мэй, которое состоится вечером 16 января. Премьер-министр заявила, что, если ей не будет вынесен вотум недоверия, она проведет ряд встреч с ключевыми парламентариями, чтобы в конечном итоге получить поддержку Палаты общин.

Теперь Тереза Мэй имеет три дня, чтобы представить парламенту план "Б".

MPs reject Theresa May's Brexit deal in the largest government defeat in history pic.twitter.com/aJA4VfSscP — The Independent (@Independent) 15 січня 2019 р.

По словам эксперта Майдана иностранных дел Александра Хары, такое решение правительства было ожидаемым. Единственное, что всех интересовало – с каким разрывом будет это голосование. И результат поразил.

"Голосование оказалось чрезвычайным, поскольку это – величайшее поражение действующего правительства за последние десятилетия в вопросе, который является наиболее важным после Второй мировой войны. Это в любом случае должно произойти, поскольку было слишком много противоречий в позициях партий относительно того, каким должен быть Brexit. Внутри парламента не было единства", – пояснил Александр Хара.

Как отреагировали в Британии

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон назвал отклонение парламентом соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза шансом для премьер-министра Терезы Мэй договориться о более выгодном соглашении. Однако он отметил, что голосование стало большим поражением для правительства.

Джонсон добавил, что поддержит кабмин Терезы Мэй на голосовании о вотуме недоверия правительству.

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Между тем лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, инициировавший голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй, назвал произошедшее "катастрофическим поражением".

Шотландские националисты (представители "Шотландской национальной партии", – 24) также призвали приостановить выход Британии из Евросоюза.

"Следует приостановить действие статьи 50, выдвинуть этот вопрос на народное голосование", – заявил лидер партии Иан Блекфорд и призвал провести еще один референдум.

Блекфорд также назвал это поражение правительства "позорным". Шотландские националисты проголосуют "за" недоверие правительству Терезы Мэй.

Сама Тереза Мэй назвала проведение парламентских выборов сейчас "наихудшим сценарием" и выразила уверенность в том, что ее правительству удастся выстоять в голосовании за вотум недоверия.

Я считаю выборы худшим из того, что мы сейчас можем сделать. Они углубят раскол в то время, когда мы будем нуждаться в единстве. Они приведут к хаосу, когда нам нужна уверенность. Они приведут к задержке, тогда как нам нужно двигаться вперед,

– сказала Мэй.

Реакция мира

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение о Brexit лучшим, которое могла бы получить Великобритания. По его мнению, эта сделка – единственный способ обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза его поддержали и недовольны тем, что оно провалилось. Также они требуют от Британии объяснения дальнейших шагов.

Риск неконтролируемого выхода Соединенного Королевства вырос после сегодняшнего голосования. Мы не хотим этого. Европейская комиссия продолжит свою работу в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы обеспечить полную готовность ЕС,

– заявил Юнкер.

Глава Европейского совета Дональд Туск в свою очередь признал провал голосования за соглашение о Brexit.

"Если соглашение невозможно и никто не хочет никакого соглашения, то кто в конце концов будет иметь мужество сказать, что является единственным положительным решением?"– написал он.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 січня 2019 р.

В Еврокомиссии отметили, что лидеры ЕС могут продлить срок выхода Великобритании из блока только в случае, если Лондон предоставит веские основания для этого.

Запроса о продлении сроков выхода от Британии не поступало. Если Соединенное Королевство попросит о продлении и докажет необходимость этого, то для принятия такого решения необходимо согласие всех 27 стран ЕС,

– сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийская сторона исключает возможность новых переговоров относительно соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза после голосования британского парламента.

"Я сожалею о результате голосования по Brexit. Теперь после голосования в британском парламенте мяч находится на стороне Лондона. В любом случае, новых переговоров касаемо соглашения по Brexit не будет", – написал Курц.

Ich bedauere den Ausgang der #Brexit-Abstimmung. Der Ball liegt nun nach der Abstimmung im britischen Unterhaus in #London. Es wird jedenfalls keine Nachverhandlungen zum Austrittsabkommen geben. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 15 січня 2019 р.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае выхода из состава Евросоюза без соглашения больше всего пострадает сама Великобритания.

"Первый вариант: они выходят без соглашения. Говорят: "соглашения нет". Это пугает каждого. Больше всего проигрывают от этого британцы. Второй вариант: они говорят нам, а по моему мнению, именно это они и сделают, я немного их изучил: "Мы попытаемся получить больше от европейцев и потом вернемся к голосованию". Есть и третий вариант, и я думаю, они начнут со второго, но в конце концов придут к третьему: "Мы хотим больше времени для проведения повторных переговоров по отдельным вопросам", – сказал Макрон.

По его словам, такая ситуация создает много неопределенности.

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Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила о готовности Берлина к жесткому Brexit. Однако ей жаль, что правительство Британии отклонило соглашение Терезы Мэй. Меркель тоже ожидает следующих шагов Лондона.

Мы считаем, что теперь дело за британской стороной... Мы хотим свести убытки к минимуму... Конечно, мы попробуем найти упорядоченное решение, но мы также готовы к жесткому варианту выхода,

– отметила Меркель.

Что дальше

Окончательная дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта. Сейчас у страны есть несколько вариантов развития событий: Великобритания выйдет из ЕС без заключения соглашения, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с Брюсселем или проведет внеочередные всеобщие выборы.

В случае, если вотум недоверия поддержат, парламент Британии будет иметь две недели, чтобы сформировать новое правительство, или проголосовать за "восстановление доверия" к команде Мэй. В противном случае будут объявлены новые парламентские выборы.

Эксперт Александр Хара в комментарии сайту "24" рассказал, что о том, каким будет развитие событий в дальнейшем, пока говорить трудно – нужно дождаться решения относительно голосования о недоверии к правительству. Однако вероятно, что 16 января Тереза Мэй будет вынуждена покинуть пост премьер-министра.

Вечером будет ясна судьба и правительства, и премьера. По традиции, Мэй должна была уйти в отставку. Но она ранее указала, что этот вопрос насколько важен, что она не собирается уходить в отставку в случае провала голосования. И будет стараться реализовывать Brexit в любом случае, поскольку это воля избирателей. Скорее всего, Мэй потеряет свою должность – за вотум недоверия проголосуют,

– отметил эксперт.

Однако, по его словам, сейчас есть несколько возможных вариантов развития событий. После голосования будет почти две недели для того, чтобы сформировать новое правительство, и Тереза Мэй может попробовать это сделать. Если ей удастся каким-то образом привлечь в новую коалицию старых партнеров, в том числе и тех, кто голосовал против этого соглашения, или же лейбористы попытаются создать свое правительство. Еще один вариант – это собственно общие выборы, где могут прийти к власти либеральные демократы, которые являются противниками выхода из ЕС. Как дальше будет развиваться эта ситуация в таком случае – довольно сложно сейчас предсказать. Поскольку фактически глава оппозиции, лидер лейбористов Джереми Корбин, постоянно критиковал правительство, а конкретных предложений не предоставлял.

Есть еще вариант, что Тереза Мэй в течение 21 дня подготовит новое или измененное соглашение и будет еще одно голосование. Однако Александр Хара отметил, что это маловероятно, "поскольку сложно представить, что она может предложить что-то такое привлекательное, что изменит мнение большинства парламентариев".