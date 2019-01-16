Как британцы относятся к Brexit и какие существуют варианты безопасного выхода из ЕС

Крупнейшая британская оппозиционная партия предложила провести голосование в парламенте за недоверие правительству. Причиной тому стал провал соглашения с ЕС по Brexit, который парламент отклонил накануне, 15 января. Эксперты утверждают, что такое голосование стало крупнейшим поражением, которое получил британский премьер в парламенте за последние 95 лет.

К слову, премьер Британии имели всего три дня, чтобы предложить парламенту "план Б" по выходу из Евросоюза.

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Сейчас оппозиция предложила проголосовать за вотум недоверия правительству, то есть фактически отправить Терезу Мэй в отставку.

Зато обычные британцы, в отличие от депутатов, поддерживают премьера Британии. Британская телекомпания Sky News провела опрос, который показал, что 53% жителей против голосования за недоверие. Несмотря на то, что более 60% признают, что страна таки находится в кризисе.

Люди уже пытаются накапливать запасы товаров. Некоторые уже разочарованы курсом обмена. Подозреваю, что в конце марта могут возникнуть проблемы и сбои в поставках продуктов и других товаров,

– сообщил руководитель компании по хранению и складированию Стив Фолвелл.

Британские же издания утверждают, что министр финансов Филипп Хаммонд, министр бизнеса Грег Кларк и министр Brexit Стивен Барклай уже сообщили о работе над законопроектом, который должен отложить процесс выхода страны из ЕС. Стоит отметить, что в Евросоюзе тоже готовы подождать, но требуют, чтобы Королевство четко определилось со своими намерениями.



Британцы против Brexit

Жесткий сценарий нанесет вред Соединенному Королевству и Европейскому Союзу. Мы как политики, должны снизить эти риски к минимуму. Надеемся, соглашение будет достигнуто,

– отметил первый вице-президент Европейской Комиссии Франс Тиммерманс.

Аналитики же отмечают, что сейчас есть несколько основных варианта Brexit:

Выход из ЕС без соглашения. Поиск компромисса. Отсрочка выхода. Остаться в составе Евросоюза.

Многие еврооптимисты надеются на воплощение в жизнь последнего варианта.

Я выразил просьбу в парламенте. И она адресована не Лондону, а в Брюссель. Теперь они должны сделать Британии предложение, чтобы она осталась,

– сказал член Европейского Парламента (европейские консерваторы) Ханс-Олаф Хенкель.

А вот евроскептикам не нравится, что Великобритания минимум до 2020 года, или даже дольше будет жить по правилам Евросоюза. Не устраивает и возможность установки таможенной границы между Северной Ирландией и другими частями королевства.

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Если же отставка правительства в Британии станет реальностью, то это может повлиять и на поддержку Украины. Потому что, например, те же лейбористы благосклонно относятся к России.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, взамен 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.