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      Як британці ставляться до Brexit та які існують варіанти безпечного виходу з ЄС

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      Найбільша британська опозиційна партія запропонувала провести голосування у парламенті за недовіру уряду. Причиною тому стало провалення угоди з ЄС щодо Brexit, який парламент відхилив напередодні, 15 січня. Експерти стверджують, що таке голосування стало найбільшою поразкою, яку зазнав британський прем'єр у парламенті за останні 95 років.

      До слова, прем'єрка Британії мали лише три дні, аби запропонувати парламенту "план Б" по виходу з Євросоюзу. 

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      Наразі опозиція запропонувала проголосувати за вотум недовіри до уряду, тобто фактично відправити Терезу Мей у відставку.

      Натомість звичайні британці, на відміну від депутатів, підтримують прем'єрку Британії. Британська телекомпанія Sky News провела опитування, яке показало, що 53% жителів проти голосування за недовіру. Попри те, що понад 60% визнають, що країна таки перебуває у кризі.

      Люди вже намагаються накопичувати запаси товарів. Дехто вже розчарованим курсом обміну. Підозрюю, що наприкінці березня можуть виникнути проблеми та збої в постачанні продуктів та інших товарів,
      – повідомив керівник компанії зі зберігання та складування Стів Фолвелл.

      Британські ж видання стверджують, що міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр бізнесу Грег Кларк і міністр Brexit Стівен Барклай вже повідомили про роботу над законопроектом, який повинен відкласти процес виходу країни з ЄС. Варто зазначити, що у Євросоюзі теж готові зачекати, але вимагають, аби Королівство чітко визначилось зі своїми намірами.

      Британці проти Brexit
      Британці проти Brexit

      Жорсткий сценарій завдасть шкоди Об'єднаному Королівству і Європейському Союзу. Ми як політики, зобов'язані знизити ці ризики до мінімуму. Сподіваємось, угоди буде досягнуто,
      – наголосив перший віце-президент Європейської Комісії Франс Тіммерманс.

      Аналітики ж зазначають, що зараз є декілька основні варіанти Brexit:

      1. Вихід з ЄС без угоди.
      2. Пошук компромісу.
      3. Відтермінування виходу
      4. Залишитись у складі Євросоюзу

      Багато єврооптимістів сподіваються на втілення в життя останнього варіанту. 

      Я висловив прохання у Парламенті. І воно адресоване не до Лондона, а до Брюсселя. Тепер вони повинні зробити Британії пропозицію, щоб вона залишилась,
      – сказав член Європейського Парламенту (європейські консерватори) Ханс-Олаф Хенкель.

      А ось євроскептикам не до вподоби, що Британія щонайменше до 2020 року, чи навіть довше житиме за правила Євросоюзу. Не влаштовує і можливість встановлення митного кордону між Північною Ірландією та іншими частина королівства.

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      Якщо ж відставка уряду у Британії стане реальністю, то це може вплинути й на підтримку України. Бо, наприклад, ті ж лейбористи прихильніше ставляться до Росії.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Brexit Євросоюз Новини політики Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
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