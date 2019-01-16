Як британці ставляться до Brexit та які існують варіанти безпечного виходу з ЄС

Найбільша британська опозиційна партія запропонувала провести голосування у парламенті за недовіру уряду. Причиною тому стало провалення угоди з ЄС щодо Brexit, який парламент відхилив напередодні, 15 січня. Експерти стверджують, що таке голосування стало найбільшою поразкою, яку зазнав британський прем'єр у парламенті за останні 95 років.

До слова, прем'єрка Британії мали лише три дні, аби запропонувати парламенту "план Б" по виходу з Євросоюзу.

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Наразі опозиція запропонувала проголосувати за вотум недовіри до уряду, тобто фактично відправити Терезу Мей у відставку.

Натомість звичайні британці, на відміну від депутатів, підтримують прем'єрку Британії. Британська телекомпанія Sky News провела опитування, яке показало, що 53% жителів проти голосування за недовіру. Попри те, що понад 60% визнають, що країна таки перебуває у кризі.

Люди вже намагаються накопичувати запаси товарів. Дехто вже розчарованим курсом обміну. Підозрюю, що наприкінці березня можуть виникнути проблеми та збої в постачанні продуктів та інших товарів,

– повідомив керівник компанії зі зберігання та складування Стів Фолвелл.

Британські ж видання стверджують, що міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр бізнесу Грег Кларк і міністр Brexit Стівен Барклай вже повідомили про роботу над законопроектом, який повинен відкласти процес виходу країни з ЄС. Варто зазначити, що у Євросоюзі теж готові зачекати, але вимагають, аби Королівство чітко визначилось зі своїми намірами.



Британці проти Brexit

Жорсткий сценарій завдасть шкоди Об'єднаному Королівству і Європейському Союзу. Ми як політики, зобов'язані знизити ці ризики до мінімуму. Сподіваємось, угоди буде досягнуто,

– наголосив перший віце-президент Європейської Комісії Франс Тіммерманс.

Аналітики ж зазначають, що зараз є декілька основні варіанти Brexit:

Вихід з ЄС без угоди. Пошук компромісу. Відтермінування виходу Залишитись у складі Євросоюзу

Багато єврооптимістів сподіваються на втілення в життя останнього варіанту.

Я висловив прохання у Парламенті. І воно адресоване не до Лондона, а до Брюсселя. Тепер вони повинні зробити Британії пропозицію, щоб вона залишилась,

– сказав член Європейського Парламенту (європейські консерватори) Ханс-Олаф Хенкель.

А ось євроскептикам не до вподоби, що Британія щонайменше до 2020 року, чи навіть довше житиме за правила Євросоюзу. Не влаштовує і можливість встановлення митного кордону між Північною Ірландією та іншими частина королівства.

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Якщо ж відставка уряду у Британії стане реальністю, то це може вплинути й на підтримку України. Бо, наприклад, ті ж лейбористи прихильніше ставляться до Росії.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.