Експерт розповів, який вихід Британії з ЄС був би вигідний Україні

Для України було б вигідно, якби Великобританія вийшла з Євросоюзу на умовах, запропонованих урядом Терези Мей.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса інтерв'ю Радіо НВ.

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За його словами, для України дуже важлива ідеологічна перемога проєвропейських сил в Європі. Тобто тих, які виступають за посилення євроінтеграції, наднаціональних структур і єврозони.

Ми хочемо вступати в ЄС, а значить, нам вигідно, щоб ЄС зберігався. Якщо Британія виходить без угоди, це стане ударом по європейській економіці,

– сказав Куса.

У разі виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди, на виборах до Європейського парламенту можуть перемогти євроскептики і націонал-популісти, зазначив експерт з міжнародної політики.

Якщо вони (євроскептики і націонал-популісти – "24") будуть домінувати в Європарламенті, це буде загрожувати цілісності ЄС в тому вигляді, в якому він зараз існує – це нам невигідно, оскільки ми прямуємо в ЄС,

– наголосив експерт з міжнародної політики.

Економічний удар по Євросоюзу послабить єдність його країн-членів, від якої залежить санкційна політика ЄС проти Росії.

"Чим більше буде страждати Євросоюз і занурюватися у внутрішньоекономічні і соціальні проблеми, тим менше уваги він буде надавати питанням України, протистояння України з Росією, збереження санкційної політики", – додав Куса.

Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.