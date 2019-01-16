Можливий розпад Британії та протести "жовтих жилетів": виклики перед ЄС у 2019

Найбільша британська опозиційна партія ініціює голосування у парламенті за недовіру уряду Терези Мей. І все через провалення угоди з ЕС щодо Brexit, який парламент відхилив напередодні.

Таке голосування стало найбільшою поразкою британського прем'єра у парламенті за останні 95 років, констатують експерти.

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В Німеччині вже назвали день голосування гірким для Європи. У самої прем'єрки є три дні, щоб запропонувати парламенту "план Б" по виходу з Євросоюзу.

Якщо ми не домовимось щодо угоди про вихід з Євросоюзу зараз, вихід з ЄС без неї спричинить колапс в країні і це позначиться на жителях нашої країни. Або ж є ризик відмінити Brexit взагалі,

– сказала прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей.

Голосування мало відбутися ще у грудні. Прем'єрка його відклала, але уникнути провалу таки не вдалося. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи. Відтак питання залишається відкритим.

Brexit забрав у Мей чимало нервів. Євроскептикам не до вподоби, що Британія щонайменше до 2020 чи навіть довше житиме за правила Євросоюзу. Не влаштовує і можливість встановлення митного кордону між Північною Ірландією та іншими частина королівства. Єврооптимісти взагалі проти розлучення з ЄС і вимагають повторного референдуму.



Brexit

Тим часом, вмовляти Британію не покидати Євросоюз взялися у Європарламенті. Запропонували почекати до липня. Хоча вихід запланували на 29 березня.

Нашу пропозицію ми виклали у листі до британського парламенту. Тепер чекаємо їхнього рішення,

– зазначив речник Європейської Комісії Маргарітіс Схінас.

У Мей розглядають навіть жорсткий варіант виходу є Євросоюзу взагалі без угоди. А це зашкодить і самому Об'єднаному Королівству і Європі.

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"Британія одна із донорів Європейського бюджету. Вона може не виконувати і вимоги, які були досягнуті з Брюсселем, скажімо по виплаті відступних 39 мільярдів фунтів стерлінгів", – наголосив експерт "Майдану закордонних справ" Олексій Куроп'ятник.

Для Британії – це потенційний розвал країни, бо Північна Ірландія і Шотландія можуть на фоні прийдешнього хаосу попробувати провести референдум про незалежність,

– припустив міжнародний журналіст Іван Яковина.

2019 для Євросоюзу буде складним роком. У Франції ситуацію розхитують "жовті жилети". Почали з вимоги знизити податок на пальне, а завершили – відставкою президента. Зупиняти протести, схоже не збираються. Для Макрона це серйозний виклик.

Треба зменшити прірву між соціальними і культурними верствами населення. Між керівниками і звичайним робочим класом, зокрема. Це світова проблема, яку важко вирішити. Але я сподіваюсь, що перемовини, які ініціював Емануель Макрон, з людьми допоможе врегулювати це. Але є ймовірність у майбутньому зміни влади взагалі,

– сказав президент Центру вивчення та дослідження політичних рішень Ніколас Тензер.

Тим часом, у Німеччині ж ультраправі почали просувати ідею виходу з Євросоюзу. Пункт про це внесли у перевиборчу програму. Євроскептиків більшає. І з такими настроями об'єднана Європа готується до виборів у Євпропарламенті, які відбудуться у травні.

Абсолютно незрозуміло як буде виглядадти Європа до початку літа. Бо й італійці говорять, що ЄС розпадеться і поляки. Йде сильна дезінтеграційна хвиля,

– додав Іван Яковина.

І від того, хто переможе на виборах євроінтегратори чи популісти залежить чи не завдасть ця хвиля удару ЄС.