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      Екс-посол США назвав причини, чому "Північний потік-2" може зірватися

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      "Північний потік-2"
      "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Газопровод "Північний потік-2", який прокладають з РФ у Німеччину через Балтійське море в обхід України, має багато перешкод, тому він може не завершитися.

      Таку думку посол США в Україні (2003-2006) Джон Гербст повідомляє "Прямий".

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      За його словами, є декілька причин, чому проект буде нереалізований. По-перше, Білий дім під керівництвом Дональда Трампа проти.

      Мені здається, що позиція адміністрації наступна Вони хочуть в першу чергу, щоб Берлін вирішив відмовитися від цього проекту. Якщо Берлін не готовий піти на це, вони хочуть, щоб Євросоюз, Єврокомісія попередила здійснення цього проекту, призупинила. І якщо так не піде, я думаю, що, напевно, адміністрація, врешті-решт, піде на санкції, щоб зупинити, 
      – сказав Джон Гербст. 

      По-друге, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яку вважають наступницею Меркель, виступала із заявою, що цей проект не в німецьких інтересах, але, напевно, все-таки буде цей проект здійснювати.

      Це не вислів лідера, який готовий наполягати на тому, що цей проект може бути завершений,
      – заявив екс-посол США в Україні.

      За словами Гербста, третій момент полягає у тому, що до цього проекту у Європі зростає опозиція.

      "Фірми-партнери проекту нервують. Ми знаємо, що Данія не дала добро на використання її території. Адвокати для проекту кажуть, що проект - це тільки трубопровід під Балтійським морем. Але насправді цей проект не існує без трубопроводу на російській землі. І належить росіянам під санкціями. Тому ті, які беруть участь в цьому проекті, насправді є партнерами людей під санкціями. І, звичайно, за нашим законом, це означає, що вони повинні бути під санкціями. Тому ризик для партнерів у цьому проекті досить великий", – сказав посол США в Україні Джон Гербст.

      Нагадаємо, низка німецьких політиків критично відреагували на застереження американського посла. Окрім того, у Міністерстві закордонних справ Німеччини порадили німецьким компаніям BASF і Uniper не відповідати на листи від посла США Річарда Гренелла.

      До слова, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.

      Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Новини США Новини Росії Газ
      Джерело: 24 Канал
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