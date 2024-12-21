Який курс євро до долара зараз

Аби купити 1 долар у банку зараз доведеться витратити в середньому 0,96 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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В обмінниках покупка 1 долара обійдеться в середньому у 0,95 євро. Загалом курс зараз такий:

якщо обмін здійснюється через систему Mastercard, 1 долар обійдеться у 0,95 євро;

за курсом Visa 1 долар коштує – 0,95 євро.

Зауважте! За курсом НБУ, 1 долар коштує майже 0,95 євро.

У скільки обійдеться покупка 1000 доларів у грудні

якщо ви хочете купити 1000 доларів у банку , доведеться витратити в середньому 963,39 євро;

, доведеться витратити в середньому 963,39 євро; а от придбати 1000 доларів в обмінниках можна за орієнтовно 950,23 євро.

Зверніть увагу! Наведені розрахунки, це дані актуальні станом на 18 грудня 2024 року.