Какой курс евро к доллару сейчас

Чтобы купить 1 доллар в банке сейчас придется потратить в среднем 0,96 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Читайте также Трудовой стаж для выхода на пенсию: какие правила вступят в силу в 2025 году

В обменниках покупка 1 доллара обойдется в среднем в 0,95 евро. В целом курс сейчас такой:

если обмен осуществляется через систему Mastercard, 1 доллар обойдется в 0,95 евро;

по курсу Visa 1 доллар стоит – 0,95 евро.

Заметьте! По курсу НБУ, 1 доллар стоит почти 0,95 евро.

Во сколько обойдется покупка 1000 долларов в декабре

если вы хотите купить 1000 долларов в банке , придется потратить в среднем 963,39 евро;

, придется потратить в среднем 963,39 евро; а вот приобрести 1000 долларов в обменниках можно за ориентировочно 950,23 евро.

Обратите внимание! Приведенные расчеты, это данные актуальны по состоянию на 18 декабря 2024 года.