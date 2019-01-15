"Нова зброя Путіна": посол США назвав загрози "Північного потоку-2" для України і Європи

Газопровід "Північний потік-2" розробили лише з метою створення альтернативного маршруту транспортування російського газу до Європи поза Україною. При цьому Росія може знову вирішити використовувати енергію як зброю проти Європи.

Про це заявив посол США у Берліні Річард Гренелл у інтерв’ю Rheinische Post.

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24 канал писав, що раніше Гренелл розіслав листи електронною поштою німецьким компаніям, які беруть участь у проекті. Таким чином американський дипломат нагадав їм про ризик санкцій з боку США.

Посол пояснив, що зміст цих листів нічим не відрізняється від заяв, які у США робили публічно.

Компанії, що працюють у сфері російського енерго-експортного сектору, ризикують можливими санкціями. Уряд США і Конгрес мають чіткі застереження щодо енергетичної безпеки і геополітичного впливу "Північного потоку-2", і я буду продовжувати політику США,

– сказав дипломат.

Гренелл наголосив, що "Північний потік-2" не є економічним проектом. Дипломат вважає, що його розробили лише для того, аби створити альтернативний маршрут транспортування російського газу на шляху до Європи поза Україною.

"Тому питання полягає в тому, чи хочуть європейські уряди стати більш залежними від країни, яка використовує хімічну зброю, щоб вбити політичного опонента в Європі. Чи стане Європа більш залежною від країни, яка вторглася до суверенної держави і незаконно анексувала територію?" – зазначив він.

Представник США переконаний, що "Північний потік-2" і "Турецький потік-2" дадуть Путіну можливість втілити газову ізоляцію України у життя.

Окрім того, за його словами, небезпека полягає в тому, що Росія може знову вирішити використовувати енергію як зброю проти Європи або показати іншу деструктивну поведінку.

Хоча малоймовірно, що Німеччина стане об'єктом подібних заходів, можуть постраждати східні сусіди Німеччини. Тут поставлено на карту європейська єдність,

– додав Гренелл.

Нагадаємо, низка німецьких політиків критично відреагували на застереження американського посла. Окрім того, у Міністерстві закордонних справ Німеччини порадили німецьким компаніям BASF і Uniper не відповідати на листи від посла США Річарда Гренелла.



До слова, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.

Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.