"Новое оружие": посол США назвал самые большие угрозы "Северного потока-2" для Украины и Европы

Газопровод "Северный поток-2" разработали только с целью создания альтернативного маршрута транспортировки российского газа в Европу вне Украины. При этом Россия может снова решить использовать энергию как оружие против Европы.

Об этом заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл в интервью Rheinische Post.

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24 канал писал, что ранее Гренелл разослал письма по электронной почте немецким компаниям, которые участвуют в проекте. Таким образом американский дипломат напомнил им о риске санкций со стороны США.

Посол пояснил, что содержание этих писем ничем не отличается от заявлений, которые в США делали публично.

Компании, работающие в сфере российского энерго-экспортного сектора, рискуют возможными санкциями. Правительство США и Конгресс имеют четкие предостережения относительно энергетической безопасности и геополитического влияния "Северного потока-2", и я буду продолжать политику США,

– сказал дипломат.

Гренелл подчеркнул, что "Северный поток-2" не является экономическим проектом. Дипломат считает, что его разработали только для того, чтобы создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу вне Украины.

"Поэтому вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенное государство и незаконно аннексировала территорию?" – отметил он.

Представитель США убежден, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2" дадут Путину возможность воплотить газовую изоляцию Украины в жизнь.

Кроме того, по его словам, опасность заключается в том, что Россия может снова решить использовать энергию как оружие против Европы или показать другое деструктивное поведение.

Хотя маловероятно, что Германия станет объектом подобных мероприятий, могут пострадать восточные соседи Германии. Здесь поставлено на карту европейское единство,

– добавил Гренелл.

Напомним, ряд немецких политиков критически отреагировали на предостережения американского посла. Кроме того, в Министерстве иностранных дел Германии посоветовали немецким компаниям BASF и Uniper не отвечать на письма от посла США Ричарда Гренелла.



К слову, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.



Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.