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      Попытка удушения Европы: в США пригрозили Германии последствиями "Северного потока-2"

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      Посол США призвал Германию остановить "Северный поток-2"
      Посол США призвал Германию остановить "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации.

      Об этом пишет DW со ссылкой на материал дипломата в Rheinische Post.

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      Американский дипломат называет проект "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения".

      Гренелл утверждает, что в то же время российская сторона "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины". По его словам, газопровод позволит России усилить влияние на Европу.

      Посол США отмечает, что Москва направит полученные миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в которой "растет агрессивность".

      К слову, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять постройке газопровода "Северный поток-2". Также в документе содержится призыв к Российской Федерации обеспечить свободу навигации в Керченском проливе.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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