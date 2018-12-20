Попытка удушения Европы: в США пригрозили Германии последствиями "Северного потока-2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации.

Об этом пишет DW со ссылкой на материал дипломата в Rheinische Post.

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Американский дипломат называет проект "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения".

Гренелл утверждает, что в то же время российская сторона "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины". По его словам, газопровод позволит России усилить влияние на Европу.

Посол США отмечает, что Москва направит полученные миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в которой "растет агрессивность".

К слову, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять постройке газопровода "Северный поток-2". Также в документе содержится призыв к Российской Федерации обеспечить свободу навигации в Керченском проливе.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.