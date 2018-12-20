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      Спроба удушення Європи: у США пригрозили Німеччині наслідками "Північного потоку-2"

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      Посол США закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2"
      Посол США закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.

      Про це пише DW із посиланням на матеріал дипломата у Rheinische Post.

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      Американський дипломат називає проект "бесцеремонною спробою російського уряду посилити удушення європейських союзників і партнерів в плані енергопостачання".

      Гренелл стверджує, що у той же час російська сторона "продовжує свою кампанію з підриву суверенітету і територіальної цілісності України". За його словами, газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу.

      Посол США наголошує, що Москва спрямує отримані мільярди євро на "дестабілізуючу зовнішню політику і підтримку на східному фланзі НАТО своєї поведінки", в якій "зростає агресивність".

      До слова, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2". Також у документі є заклик до Російської Федерації забезпечити свободу навігації у Керченській протоці.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини Росії Новини політики Північний потік-2 Новини США
      Джерело: 24 Канал
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