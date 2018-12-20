Спроба удушення Європи: у США пригрозили Німеччині наслідками "Північного потоку-2"

Посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.

Про це пише DW із посиланням на матеріал дипломата у Rheinische Post.

Читайте також: "Ми захищали – так буде в майбутньому": у Берліні зробили нову заяву щодо російського газу

Американський дипломат називає проект "бесцеремонною спробою російського уряду посилити удушення європейських союзників і партнерів в плані енергопостачання".

Гренелл стверджує, що у той же час російська сторона "продовжує свою кампанію з підриву суверенітету і територіальної цілісності України". За його словами, газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу.

Посол США наголошує, що Москва спрямує отримані мільярди євро на "дестабілізуючу зовнішню політику і підтримку на східному фланзі НАТО своєї поведінки", в якій "зростає агресивність".

До слова, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2". Також у документі є заклик до Російської Федерації забезпечити свободу навігації у Керченській протоці.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.