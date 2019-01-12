Немецким компаниям грозят санкции из-за "Северного потока-2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона через поддержку строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщило издание Bild.

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Мы подчеркиваем, что продолжение поддержки российского энергетического сектора может повлечь за собой введение санкций,

– написал Гренелл.

Он также добавил, что, "если из-за запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

Посол США в Германии заметил, что фирмы, которые поддерживают оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы.

Отмечается, что письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.

"Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США", заявил представитель Гренелл в ответ на такую ​​реакцию.

Напомним, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации.



Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.