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      "Немецко-российский проект": МИД Германии ответил на критику относительно "Северного потока-2"

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      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас
      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отверг критику США относительно завершения строительства "Северного потока-2". Кроме того, в МИД Германии утверждают, что если проект покинут немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину.

      Об этом сообщил DW.

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      К слову, депутаты Европарламента в резолюции за 12 декабря назвали проект по строительству газопровода "Северный поток-2" "политическим и несущим угрозу европейской энергетической безопасности". Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода.

      Однако в МИД Германии заверили, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США. По словам Гайка Мааса, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но в то же время "Северный поток-2" не является "российско-немецким особым путем".

      Кроме того, Германия выступает против введения односторонних санкций против газопровода. Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики".

      Напомним, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации.

      Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Украина – Россия Новости России Новости США Дональд Трамп Газпром Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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