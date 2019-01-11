"Не німецько-російський проект": МЗС Німеччини відповіли на критику щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув критику США щодо завершення будівництва "Північного потоку-2". Крім того, у МЗС Німеччини стверджують, що якщо проект залишать німецькі і європейські компанії, то нікому буде відстоювати збереження транзиту газу з РФ через Україну.

Про це повідомив DW.

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До слова, депутати Європарламенту у резолюції від 12 грудня назвали проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" "політичним, який несе загрозу європейській енергетичній безпеці". Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу.

Проте у МЗС Німеччини запевнили, що питання європейської енергетичної політики мають вирішуватися в Європі, а не в США. За словами Гайка Мааса, Берлін серйозно ставиться до критики проекту з боку Вашингтона, але в той же час "Північний потік-2" не є "російсько-німецьким особливим шляхом".

Крім того, Німеччина виступає проти введення односторонніх санкцій проти газопроводу. Говорячи про Росію, він назвав відносини з нею "головною складовою європейської східної політики".

Нагадаємо, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.



Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.