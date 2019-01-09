"Засуджуємо Росію": прем'єр Польщі озвучив наміри Путіна щодо "Північного потоку-2"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову розкритикував "Північний потік-2". Цього разу польський політик назвав російський газопровід антиєвропейським проектом для шантажу Києва і Варшави.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNBC.

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Так, Польща дотримається чіткої позиції щодо будівництва газопроводу.

Ми засуджуємо агресію Росії і президента Путіна. Ми підкреслюємо, що проект "Північний потік-2" є антиєвропейським,

– заявив Моравецький.

Моравецький наголосив, що аргументи, які плинули на скасування цього проекту були такі ж, як і в ситуації з "Північним потоком-1".

"Північний потік-2" є або буде знаряддям шантажу президента Путіна, оскільки "Північний потік-1" збудований, а президент Путін використав його для шантажу України і Польщі", – сказав він.

До слова, раніше Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні.

Нагадаємо, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.



Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.